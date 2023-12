Velbert. Der Velberter Automobilzulieferer Huf hat einen sichereren Autoschlüssel entwickelt. „Schritt auf dem Weg zum Umsatz von zwei Milliarden Euro.“

Der Velberter Autozulieferer Huf hat einen weltweit neuartigen Autoschlüssel entwickelt und produziert und damit einen millionenschweren Auftrag an Land gezogen. Ein namhafter Automobilhersteller mit Firmensitz in Europa hat Huf mit der Entwicklung und Produktion des Smart Keys beauftragt und investiert damit eine hohe zweistellige Millionensumme in die Zukunft des Autoschlüssels.

Velberter Schlüssel kombiniert mehrere Funktechnologien

Der neue Schlüssel kombiniert mehrere Funktechnologien in einem System. „Nach heutigen Stand ist das damit ausgerüstete Auto dann diebstahlsicher“, so Michael Gorissen, Sprecher des Velberter Unternehmens.

„Mit dem ersten Smart Key für ein CCC-konformes System leistet Huf erneut einen zentralen Beitrag für die Entwicklung moderner und sicherer Autorisierungssysteme“, sagt Benedikt Rehder, Senior Vice President Product Management bei Huf. „Basierend auf modernsten Funktechnologien wird der Smart Key analog zu Smartphones mit Fahrzeugen kommunizieren. Damit ergänzen wir unser digitales Schlüsselsystem ‚Phone as a Key‘ um ein weiteres zukunftsfähiges Produkt. Diese sinnvolle Erweiterung unseres Portfolios ist der nächste Schritt auf unserem Weg, bis 2031 den Umsatz auf zwei Milliarden Euro zu steigern.“

Mit zahlreichen Innovationen

Huf sieht mit diesem Auftrag seine Spitzen-Position bestätigt. In seiner 115-jährigen Unternehmensgeschichte habe der Automobilzulieferer mit zahlreichen Innovationen wie dem ersten Infrarotschlüssel, wegweisenden Entwicklungen für Passive-Entry-Technologien sowie dem ersten NFC-Türgriff stets die Trends für Fahrzeugzugang und Autorisierung gesetzt.

Hohes Maß an Sicherheit

Mit dem neuen Smart Key kombiniert Huf als erster Automobilzulieferer die neuen Funktechnologien Ultra -Wideband (UWB), Bluetooth Low Energy (BLE) und Near Field Communication (NFC) in einem Fahrzeugschlüssel. Zugleich ist es der erste Smart Key auf dem Automobilmarkt, der in ein digitales Schlüsselsystem integriert wird, das den Vorgaben des Car Connectivity Consortiums entspricht.

In diesem Gremium haben sich die Automobilhersteller und -Zulieferer mit Smartphone-Produzenten und anderen Tech-Giganten auf einheitliche Standards für Kommunikationstechnologien geeinigt, um zuverlässigen digitalen Zugang zum Fahrzeug zu gewährleisten. Produkte, die diese Standards erfüllen, ermöglichen ein Höchstmaß an Performance und Sicherheit, und damit das bestmögliche Kundenerlebnis.

Ein weiterer Pluspunkt: Der Smart Key von Huf bietet vorbildliche Diebstahlsicherheit. Dank der Funktechnologie Ultra-Wideband sind sogenannte Relay-Station-Attacks, bei denen die Funksignale vom klassischen Autoschlüssel zum Fahrzeug abgefischt und verlängert werden, nicht möglich.

