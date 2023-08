Feuerwehrmann aus Velbert schafft mit 95 Jahren Einmaliges

Velbert. Eigentlich wollte der Velberter August Fingscheidt nur gemütlich mit seinen Freunden zusammensitzen. Dann erlebte er eine große Überraschung.

Das hat es bei der Velberter Feuerwehr noch nicht gegeben: Jetzt ist ein Mitglied für sagenhafte 80 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden. August-Wilhelm Fingscheidt war am 1. April 1943 in die Wehr eingetreten. Von Stadt und Feuerwehr ist er nun gebührend gefeiert worden.

Der Velberter ahnte nichts

Dabei ahnte der Jubilar nichts von seiner bevorstehenden Ehrung. Der rüstige 95-Jährige wollte eigentlich gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin einen schönen Abend in den „Bürgerstuben“ im Kreise seiner Freunde von der Kolping-Familie verbringen. Als man bei ersten Glas zusammensaß, öffnete sich plötzlich sie Tür zum Veranstaltungssaal und Bürgermeister Dirk Lukrafka trat ein. Im Gefolge hatte er Manuel Schoch, den Leiter der Velberter Feuerwehr und Einsatzleiter Lars Dahlbeck.

Mitgliedschaft war ihm in die Wiege gelegt

Der überraschte August Fingscheidt wurde aufgerufen nach vorn zu kommen. Und dann erklärte der Bürgermeister den Grund für die Überraschung: Fingscheidt ist seit 80 Jahren bei der freiwilligen Feuerwehr. „Das ist eine Premiere, das gab es noch nie“, so der Bürgermeister. Bereits 1967 hat er den Lehrgang zum Atemschutz absolviert, seit 1984 ist er ehrenamtliches Mitglied der Wehr. Er hatte zuletzt den Dienstgrad eines Oberfeuerwehrmannes. Die Mitgliedschaft Feuerwehr ist ihm dabei sozusagen in die Wiege gelegt worden: Schon sein Vater war in der freiwilligen Wehr.

Mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet

Für seine lange Mitgliedschaft wurde er mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Lukrafka heftete ihm zudem eine Ehrennadel ans Hemd. Der so Geehrte freute sich sichtbar, ebenso wie seine Lebensgefährtin, mit der er seit 34 Jahren zusammenlebt.

