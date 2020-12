In dieser Wiese an der Straße Ibacher Mühle stand der Mercedes Vito. Alle Insassen blieben bei dem Ausflug zum Glück unverletzt.

Feuerwehr Feuerwehr sichert abgerutschten Wagen in Neviges ab

Neviges. Bei diesem Einsatz befürchtete die Feuerwehr Velbert Schlimmes: fünf Personen eingeklemmt. Zum Glück war es nur ein missglückter Familienausflug.

Ein Mercedes Vito, der in einer Wiese nahe der Straße Ibacher Mühle stand, hielt die Feuerwehren aus Velbert und Wuppertal am Sonntagabend, 6. Dezember, in Neviges auf Trab. Der Einsatz ließ zunächst Schlimmes befürchten: Hauptwache und zwei freiwillige Löschzüge waren um kurz nach 18 Uhr alarmiert worden, weil fünf Personen, darunter drei Kinder, eingeklemmt sein sollten.

Alle Insassen waren unverletzt

Erstes Fahrzeug vor Ort war ein Rettungswagen, dessen Besatzung den Wagen etwa 50 Meter von der Straße entfernt in einer leicht abschüssigen Wiese ortete.

Warum der Fahrer seinen Mercedes Vito mit Ehefrau und drei Kindern an Bord dorthin gesteuert hatte, war unklar. Alle Insassen hatten den Ausflug zum Glück vollkommen unbeschadet überstanden, der Wagen wurde mit Unterlegkeilen gegen ein weiteres Wegrutschen abgesichert. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, stand der Vito bereits auf Wuppertaler Stadtgebiet, daher hat die Berufsfeuerwehr Wuppertal den Einsatz übernommen. Die Straße Ibacher Mühle war ab 18 Uhr für mehrere Stunden komplett für den Verkehr gesperrt.