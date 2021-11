Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Langenberg

Langenberg. An der Uferstraße in Langenberg hat es gebrannt. Offenbar war eine defekte Spülmaschine Auslöserin für das Feuer.

An der Uferstraße hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt an einer Geschirrspülmaschine das Feuer in der Dachgeschosswohnung verursacht hat. „Glücklicherweise“, heißt es im Einsatzbericht, „kam keiner der Anwohner zu Schaden.“ Die Polizei schätzt den Brandschaden auf etwa 24.000 Euro.

Rauchmelder alarmiert Nachbarin

Und das war geschehen: Gegen 13.30 Uhr hörte eine Anwohnerin des Mehrfamilienhauses den Alarm eines Rauchmelders, bemerkte daraufhin das Feuer in der Dachgeschosswohnung und alarmierte die Feuerwehr. Nachdem sich die Frau davon überzeugt hatte, dass sich die übrigen Mieter nicht in ihren Wohnungen befanden, verließ auch sie das Haus. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der stark verrauchten Wohnung und bekam den Brand schnell gelöscht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zur Brandursache geht die Polizei Velbert von einem technischen Defekt an einer Spülmaschine aus.

Wohnung ist unbewohnbar

Die Wohnung, in der eine 54-Jährige lebt, ist aufgrund der Brandschäden bis auf weiteres unbewohnbar. Die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses, teilt die Polizei mit, konnten im Anschluss an die Löscharbeiten von den Mietern wieder benutzt werden.

