Stadtalarm Feuerwehr im Großeinsatz bei Galvanikbetrieb in Velbert

Velbert. Das Dach ist durchgebrannt, innen lagern Chemikalien: Die Feuerwehr ist in Velbert im Einsatz, um den Brand in einem Firmengebäude zu löschen.

Stadtalarm und Sirekne wurden in Velbert ausgelöst. Der Grund: ein Großbrand bei einem Galvanikbetrieb an der Bessemer Straße. Die Feuerwehr ist mit 80 Kräften vor Ort, um den Flammen Herr zu werden. „Das Dach ist bereits durchgebrannt“, schildert Marcel Borowski, Pressesprecher der Feuerwehr Velbert. „Unsere besondere Schwierigkeit ist, dass in dem Gebäude mehrere Chemikalien gelagert waren.“ Ein ABC-Zug aus Ratingen sei bereits vor Ort.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung rät Borowski den Anwohnern, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie den Bereich um die Bessemer Straße großräumig zu umfahren. Der Einsatz werde wohl noch mehrere Stunden dauern, so seine Schätzung um 20.15 Uhr. (vek)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert