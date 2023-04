Feuer Velbert: Haus des Hundevereins brennt vollständig ab

Velbert. Das Haus des Hundevereins in Velbert ist am Donnerstagabend vollständig abgebrannt. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz.

Einsatz für die Feuerwehr in Velbert: Am Donnerstagabend hat die Unterkunft des Hundevereins in Velbert an der Weststraße gebrannt. „Das Gebäude brannte vollständig ab“, teilt die Feuerwehr per Pressemitteilung mit. Personen wurden nicht verletzt. Lesen Sie hier: Feuer in Asia-Imbiss an der Hauptstraße: Gefahr für Bewohner

Feuer in Velbert: Schlauchleitungen über mehrere hundert Meter

Gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr in Velbert alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden weitere Löschzüge angefordert. „Vor besondere Herausforderungen stellte die Feuerwehr die Löschwasserversorgung“, heißt es in der Pressemitteilung. So legten die Einsatzkräfte von zwei Hydranten Schlauchleitungen über mehrere hundert Meter. Zudem wurde eine Stromleitung von den Stadtwerken abgeschaltet. Rund vier Stunden war die Feuerwehr im Einsatz, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (ck) Lesen Sie hier: Velbert: Halteverbote wegen Bau der Container-Schule

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert