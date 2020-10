Feuer in Velberter Mehrfamilienhaus – Ein Todesopfer

Velbert. An der Bonsfelder Straße in Langenberg brannte einen Wohnung. Die Feuerwehr konnten einen Menschen daraus nur noch tot bergen

Ein Mensch ist beim Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Velbert-Langenberg zu Tode gekommen. Er konnte nur noch tot aus der Brandwohnung geborgen werden.

Gegen 4.35 Uhr am Freitagmorgen sind Feuerwehr und Polizei alarmiert worden: Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bonsfelder Straße. Im Haus mit der Nr. 87 stand eine Wohnung großflächig in Flammen. Bewohner des Brandhauses sowie eines Nachbarhauses wurden in Sicherheit gebracht - ein Linienbus der WSW, der durch die Straßensperrung nicht weiter fahren konnte, wurde für deren Aufenthalt zur Verfügung gestellt. Die Feuerwehr bekämpfe den Brand mit mehreren C-Rohren. In der Brandwohnung wurde schließlich eine tote Person gefunden. Hinweise zu Identität, Alter und Geschlecht seien aktuell noch nicht möglich, so die Polizei.

Keine Gefahr für die Tankstelle

Eine Gefahr für eine benachbarte Tankstelle bestand nach Angaben der Feuerwehr nicht. Zum Freihalten der Rettungs- und Löschwege der Feuerwehr wurde die Bonsfelder Straße zwischen der Kreuzung Hattinger Straße und Feller Straße komplett gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr um. Ob das HAus weiter bewohnbar ist, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.