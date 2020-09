Feuer in Papiercontainer an Velberter Bushaltestelle

Velbert. Am Dienstagmittag brannte ein Behälter an der von-Humboldt-Straße. Die Polizei sucht Zeugen für den Brand.

Wieder Feuer in einem Müllcontainer, diesmal aber mittags: Am Dienstagmittag hat ein Papiercontainer an einer Bushaltestelle an der Von-Humboldt-Straße in Velbert gebrannt. Gegen 13.45 Uhr meldete ein Zeuge, dass er Rauch aus einem Altpapiercontainer an der Bushaltestelle „BiLo-Birth“ neben einem Schulgebäude an der Von-Humboldt-Straße dringe. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Velbert konnte der Inhalt zügig vollständig gelöscht werden.

Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise an die Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.