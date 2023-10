Ferien und Regen? Fünf Ausflugstipps für schlechtes Wetter

Langenberg/NRW. Pyramiden und ein Schloss: Rund um Velbert gibt es für Familien viel zu entdecken. Wir haben Ausflugstipps für Regenwetter zusammengestellt.

Noch eine halbe Woche dauern die Herbstferien, noch ein paar Tage bleiben, an denen es rund um Langenberg so Einiges zu erkunden gibt. Die Wetteraussichten für die zweite Wochenhälfte sind allerdings nicht so überragend, daher gibt es hier einige Ideen, die auch bei Regen einen Ausflug wert sind – vor allem mit Kindern.

Etwas weiter weg sind die Sauerland-Pyramiden in Lennestadt. Mit dem Auto dauert die Anfahrt gut zwei Stunden, dafür bieten die vier öffentlich zugänglichen Pyramiden – der Galileo Park – jede Menge Wissen zum Anfassen und Rätselspaß auch für kleinere Gäste.

Im Hauptausstellungsraum wechselt das Programm, aktuell geht es um Leben im Universum, das Artensterben und Wanderrouten von Tieren. Alles kindgerecht aufgearbeitet und mit vielen Möglichkeiten zur Interaktion.

Der Park öffnet in den Ferien täglich von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt kostet für Erwachsene 9,50 Euro und für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren 7,50 Euro. Eine Online-Reservierung ist nicht erforderlich. Adresse: Sauerland-Pyramiden, 57368 Lennestadt. Fürs Navi: Anfahrt über die Sachtlebenstraße. Weitere Info: www.galileo-park.de.

Ausflug zu den Sternen im Planetarium Bochum

Jede Menge Programm für Kinder bietet auch das Planetarium Bochum – hier ein Blick in die Vorstellung von „Lillis Reise zum Mond“. Foto: Planetarium / Stadt Bochum

Nicht ganz so weit weg, zumindest für die Anreise, ist das Zeiss-Planetarium in Bochum an der Castroper Straße. Auch hier gibt es jede Menge kindgerechtes Programm – zum Beispiel die Show „Dinos im Weltall“ (Mittwoch, 11. Oktober, 11.30 Uhr) oder „Abenteuer Planeten“ (Donnerstag. 12. Oktober, 14 Uhr).

Die Kasse öffnet spätestens 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung, die Betreiber raten aber dazu, Karten vorab online zu reservieren: www.shop.derticketservice.de. Die Tickets für die Planetarium-Shows kosten für Erwachsene 10,50 Euro (ermäßigt 7,50 Euro), für Kinder im Familienverbund 4 Euro.

Kleiner Haken: Aufgrund einer Großbaustelle stehen bis voraussichtlich Jahresende 2024 keine Parkplätze an der Castroper Straße zur Verfügung – dafür aber in unmittelbarer Nähe, etwa an der Lorenz-Rebbert-Allee (kostenpflichtig). Weitere Informationen auf www.planetarium-bochum.de. In unmittelbarer Nähe befinden sich übrigens noch das Deutsche Bergbaumuseum, das Ruhrstadion und der Tierpark.

Eintauchen ins Mittelalter auf Schloss Burg

Zurzeit wird Schloss Burg in Solingen saniert, deswegen sind nicht alle Bereiche zugänglich. Trotzdem gibt es in den Ferien täglich kindgerechte Führungen für Familien. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Im Bergischen Land lohnt ein Ausflug zum Stammsitz des Adelsgeschlechts, dem die Region ihre Namen verdankt: Zu Schloss Burg in Solingen, von dem aus die Herren von Berg geherrscht haben. Auf dem Rundgang durch das Museum können Kinder überall etwas entdecken und ausprobieren.

Jetzt in den Ferien stehen täglich Familienführungen auf dem Programm. Erfahrenen Fremdenführerinnen und -führer begleiten Kinder und ihre Eltern – geeignet ab Vorschulalter – durch die Räume und vermitteln mit spannenden und lustigen Geschichten spielerisch Wissen über eines der bedeutendsten Wahrzeichen des Bergischen Landes.

Die Führungen kosten pro Person (ab 3 Jahren) einheitlich 4 Euro, dazu kommt der Museumseintritt: 6 Euro für Erwachsene, für Kinder zwischen 3 und 15 Jahren 3 Euro und für Schüler ab 16 bzw. für Studenten und Schwerbehinderte 4,50 Euro.

Der zusätzliche Museumseintritt wird vor Ort an der Tageskasse bezahlt. Gäste werden gebeten, sich unbedingt einige Minuten vor Beginn der Führung im Infocenter zu melden. Erst mit Zahlung des Eintritts gilt die Teilnahme als bestätigt. Die Besichtigung ist nicht barrierefrei. Weitere Info: www.schlossburg.de.

Toben auf 3500 Quadratmetern im Tiki Kinderland

Nicht nur Kinder, auch Erwachsene dürfen im Tiki Kinderland in Solingen toben – allerdings nur zu ausgesuchten Terminen. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Auch in Solingen steht das Tiki Kinderland, ein 3500 Quadratmeter großer Indoor-Spielplatz mit jeder Menge Geräten und Attraktionen zum Austoben: Hüpfburgen, Bällebad, Rutschen, Kletterelemente und noch vieles mehr wartet auf kleine und große Besucherinnen und Besucher.

Geöffnet hat das Tiki Kinderland an der Katternberger Straße 111 in Solingen in den Ferien noch Donnerstag und Freitag (je 14 bis 19 Uhr) sowie am Wochenende (je 11 bis 19 Uhr). Der Eintritt variiert je nach Alter des Kindes und beginnt bei 3 Euro für die Tageskarte (Kleinkind ab einem Jahr). Für Menschen im Rollstuhl ist unabhängig vom Alter der Eintritt frei. Weitere Info auf www.tiki-kinderland.de.

Die Erdgeschichte durchstreifen – im Zeittunnel Wülfrath

Durch 400 Millionen Jahre Erdgeschichte geht es im Zeittunnel Wülfrath. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Direkt vor der Haustür liegt der Zeittunnel in Wülfrath. Der befindet sich mitten im Steinbruch Bochumer Bruch. Das ist ein stillgelegter Abbautunnel des Kalksteinbruchs, in dem jetzt Erwachsenen und Kindern 400 Millionen Jahre Geschichte der Erde nahe gebracht werden.

Bei einem Gang durch den 160 Meter langen Tunnel wird die Entwicklung der Lebewesen und der Erdzeitalter erläutert. Lichteffekte, Mitmachstationen und die Dinosaurier sorgen bei Kindern für Extra-Spaß. Am Samstag (14. Oktober) gibt es zudem noch einen Workshop für Kinder, bei dem Versteinerungen untersucht und eigene Abdrücke gestaltet werden.

Der Zeittunnel am Hammerstein 5 in Wülfrath öffnet außer montags immer von 10 bis 18 Uhr. Karten kosten für Erwachsene 6 Euro, für Kinder ab 4 Jahren 3,50. Bis zum 4. Geburtstag ist der Eintritt für Kinder frei. Weitere Informationen gibt es auf www.zeittunnel.com.

>>>Schokoladiger Ausflug nach Köln<<<

Wissen und Naschen verbindet das Schokoladenmuseum in Köln. Das Team hat ein eigenes Programm für die Ferien aufgelegt, das sich besonders an Familien richtet.

Täglich findet eine Quizrallye durch das Museum statt. Alle Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren können mitmachen. In jeder Ferienwoche verlost das Team dazu drei große Schokoladenpakete.

In der Confiserie können Eltern und Kinder dabei zusehen, wie Schokoladentafeln von den Maîtres Chocolatiers hergestellt und mit vielen leckeren Zutaten verfeinert werden.

Es gibt auch Schokoladen-Kurse, in denen bei der Herstellung geholfen werden darf. Tickets, Buchung und weitere Infos gibt es über die Homepage des Museums: www.schokoladenmuseum.de.

