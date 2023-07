Fellerstraße in Velbert wieder freigegeben

Langenberg. Nach mehr als zwei Jahren ist die Fellerstraße wieder befahrbar. Immer wieder war die Freigabe verschoben worden.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW (Regionalniederlassung Ruhr) hat die Fellerstraße zwischen der Elfringhauser- und der Bonsfelder Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Während des Hochwassers im Sommer 2021 war die Straße auf einer Strecke von fast zwei Kilometern an mehreren Stellen stark beschädigt worden, nachdem der parallel verlaufende Felderbach die Straße unterspült hatte. Seitdem war die Straße voll gesperrt, weil nach Auskunft des Landesbetriebs „ein gefahrloses Betreten oder Befahren nicht mehr möglich war und ein weiteres Abrutschen der Böschung nicht ausgeschlossen werden konnte“.

219 Tonnen Stein bewegt, um die Straße zu sichern

Um die Straße zu reparieren und gegen künftige Schäden abzusichern, errichteten Arbeiter an der am stärksten beschädigten Stelle der bachseitigen Böschung unter anderem eine 45 Meter lange Bohrpfahlwand. In niedrigeren Böschungsbereichen ist das Ufer nun mit Wasserbausteinen aus natürlichem Gestein gesichert. Insgesamt verbauten die beteiligten Firmen 219 Tonnen Gestein, das entspricht einem Gewicht von 20 voll besetzten Schulbussen. Den größten Teil der Schadstellen haben die Arbeiter mit so genannten Geogittern, auch als „bewehrte Erde“ bekannt, neu aufgebaut. Dafür musste die Böschung unterhalb der Fellerstraße bis zu zwölf Meter tief ausgebaut und die Hangseite mit Spritzbetonwänden stabilisiert werden.

In den kommenden Monaten müssen unter anderem noch Geländer installiert werden. Dafür wird die Fahrbahn der Fellerstraße für einige Tage im Bereich der Arbeiten verengt sein. Straßen.NRW informiert nach eigenen Angaben „rechtzeitig über den Beginn“ dieser Arbeiten.

