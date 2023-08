Feuerwehr Velbert übt am Nevigeser Dom

Übung der Feuerwehr „Fehler sind tödlich“: Rettung auf dem Dom-Dach in Velbert

Neviges. Die Feuerwehr trainiert derzeit auf dem Dach des Mariendoms in Neviges. In knapp 30 Metern Höhe ist eine gute Sicherung überlebenswichtig.

Als die Drehleiter der Velberter Feuerwehr rückwärts auf den Platz vor dem Mariendom rangiert, bleiben mehrere Passanten stehen: „Ist was passiert?“, fragt eine ältere Frau und schaut etwas besorgt zu einem zweiten Feuerwehrfahrzeug, das nun auch die Klosterstraße hinauffährt. „Nein, keine Sorge“, beruhigt Feuerwehrsprecher Marcel Borowski, der nun auch noch ein Kamerateam begrüßt. „Wir üben nur.“

Übungen hält die Velberter Feuerwehr regelmäßig ab. Was derzeit recht regelmäßig am Dom beobachtet werden kann, ist jedoch besonders, wird hier doch ganz speziell die Absturzsicherung trainiert. Die Idee dazu kam Christian Schmitz von der Feuerwehr Velbert, als er 2021 bei einem Bummel durch Neviges die Sanierung des Dom-Daches beobachtete. „Mir war klar: Nur mit der Drehleiter hätten wir da keine Chance.“ Und als „Nevigeser Jung“ sei es eh immer sein Traum gewesen, mal über das Dach des Mariendoms zu klettern.

Das Szenario: Arbeiter muss vom Dach des Mariendoms in Velbert gerettet werden

„Es ist ein Notruf eingegangen“, führt Christian Schmitz nun in das Szenario ein: „Auf dem Dach des Mariendoms befindet sich ein Arbeiter, der sich unwohl fühlt und aus eigener Kraft nicht mehr absteigen kann. Er ist aber ansprechbar.“

Ausbilder Christian Schmitz erklärt Pierre Leising, Anna-Lena Sell und Tobias Kohn (v.l.) das Übungsszenario am Modell des Mariendoms in Velbert-Neviges. Foto: Philipp Nieländer

Bei der Übung bleibt Zeit für Materialkunde und eine ausgiebige Vorbesprechung

Im Ernstfall würde sich nun ein Trupp sofort bereit zu einer Rettung machen. Bei dieser Übung hingegen muss die Person ein wenig länger auf Hilfe warten. Denn Ausbilder Schmitz nimmt sich Zeit, mit seinen Kollegen alles in Ruhe zu besprechen. So wird zunächst der Inhalt der schwarzen „Absturzsicherung“-Rucksäcke gecheckt – und schnell wird klar: Das wird keine einfache Nummer. Ein langes Seil, unterschiedlichste Karabiner, Schlingen und ein Gurt liegen nun vor den Männern und Anna-Lena Sell, die heute die einzige Frau in der Truppe ist. Auf den ersten Blick ganz schön unübersichtlich.

Das Anlegen des Gurtes ist komplizierter, als es aussieht. Christian Schmitz erklärt, auf was geachtet werden muss. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Bei diesen Einsätzen kann die Feuerwehr Velbert das Erlernte anwenden

„Wir sind keine Höhenretter“, erklärt Christian Schmitz – diese haben eine ganz andere Ausbildung und sind bei Feuerwehren in mehreren größeren Nachbarstädten im Einsatz. „Bei Bedarf können wir diese anfordern.“ Der Nevigeser Dom mit seiner ungewöhnlichen Architektur biete jedoch ideale Trainingsbedingungen, weil horizontal und vertikal geklettert und gesichert werden muss.

Angewendet werden kann das Erlernte dann in ganz unterschiedlichen Situationen, wie Marcel Borowski anhand einiger Beispiele erläutert: „Wenn wir bei extremen Wetterlagen Hallendächer vom Schnee befreien müssen, bei Brandeinsätzen in der Höhe oder auch, wenn ein Radfahrer eine steile Böschung hinabgestürzt ist.“ Das Hauptziel sei, sich selbst in unterschiedlichen Situationen und Szenarien sichern zu können. „Denn wir wollen am Ende des Tages ja alle gesund von unseren Einsätzen zurückkommen.“

40 Sprossen senkrecht nach oben: So gelangen die Retter auf das Dach des Mariendoms in Velbert-Neviges. Foto: Philipp Nieländer

Pierre Leising legt nun den Sicherungsgurt an. Für ihn ist das keine unbekannte Handlung, ist er doch gelernter Baumkletterer. So ist er auch der Erste des Dreierteams, das nun nacheinander die 40 Sprossen der Leiter, die an der Dom-Fassade senkrecht nach oben führt, bewältigen muss. Natürlich erst, nachdem im Vier-Augen-Prinzip gecheckt wurde, dass alle Gurte richtig angelegt und die Karabinerhaken ordnungsgemäß geschlossen sind. Alle sind sich bewusst: Fehler sind im schlimmsten Fall tödlich.

Verschiedene Karabinerhaken und Seilschlingen gehören zur Ausrüstung. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Feuerwehrmann Tobias Kohn hat keine Angst – aber Respekt

Angst hat Tobias Kohn dennoch nicht – „aber Respekt“, sagt der 32-Jährige, der gerade fertig mit der Feuerwehr-Ausbildung ist. „Aber das ist auch gut so – dann wird man nämlich nicht leichtsinnig.“ Nachdem er die ersten Sprossen absolviert hat, merkt er: „Das geht schon in die Arme!“ Nach einer kurzen Pause ist aber auch er sicher auf dem Dach, das sich an dieser Stelle gute 20 Meter über dem Boden befindet, angekommen.

Göttlicher Beistand für die Retter: Abbé Phil beobachtet das Treiben interessiert

Anna-Lena Sell bekommt für ihren Aufstieg göttlichen Beistand, denn mittlerweile verfolgt auch Abbé Phil, einer der Hausherren des Doms, das Geschehen interessiert. „Bei der Ausbildung mussten wir teilweise noch höher rauf“, sagt die Feuerwehrfrau und meistert die Leiter mit Bravour.

Auf dem Dach des Mariendoms gibt es enorme Höhenunterschiede, die von den Rettern gemeistert werden müssen. Foto: Philipp Nieländer

Erst einmal orientieren: Die gesuchte Person ist nicht zu sehen

Oben angekommen, muss das Team sich erst einmal orientieren – gar nicht so einfach bei der ungewöhnlichen Dacharchitektur, die einem Gebirgsmassiv gleicht. Die hilflose Person ist zunächst nicht zu sehen. „Links oder rechts rum?“, lautet die entscheidende Frage. „Hiiiilfeeeee – hier bin ich“, schallt ein lauter Ruf über das Dom-Dach. „Ok – hier lang“, ist sich die Gruppe der Retter nun sicher. Auf dem Weg sind allerdings noch mehrere Höhenunterschiede zu meistern – mal in Form von vier Meter senkrecht aufragenden Wänden, mal in Form von steilen Schrägverbindungen.

Rettung geglückt: Mit der Drehleiter geht es nach unten

Christian Schmitz behält die Gruppe stets im Blick – korrigiert kleine Fehler. Aber das Trio macht seine Sache richtig gut und kommt nach etwa 20 Minuten bei der hilflosen Person an. Mittlerweile hat sich auch die Drehleiter in Stellung gebracht – so dass der „Patient“ gut gesichert rund 30 Minuten nach der „Alarmierung“ sicher im Korb landet und Sekunden später dann auch wieder festen Boden unter den Füßen hat.

„Gut gemacht“, lobt Christian Schmitz. Die hilflose Person muss indes direkt wieder aufs Dach. Die nächste Retter-Gruppe ist schließlich schon auf dem Weg zu ihm.

