Februar 2020: Corona ist da und jede Menge Pleiten

Volles Haus beim Karneval: Corona war zwar im Februar in NRW schon angekommen, aber noch nicht in Velbert. Die Sitzungen im Sportzentrum waren ausgebucht.

Velbert Das neue Virus macht sich in NRW breit, Karneval wird trotzdem groß gefeiert. Dafür gibt es aus der Wirtschaft schlechte Nachrichten.

Bilder, wie sie momentan kaum vorstellbar sind, prägen den Februar in Velbert: Überall wird Karneval gefeiert. Weil das Forum Niederberg gesperrt ist, weichen die Närrinnen und Narren ins Sportzentrum für die großen Sitzungen aus. Auch die Umzüge finden statt.

Allerdings wirft die Corona-Krise ihre Schatten voraus, denn das Virus ist in NRW angekommen. Daraufhin sagt das GSG seine geplante Klassenfahrt nach Italien ab. Die Entwicklungen im Kreis Heinsberg werden genau beobachtet.

Schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft

Und die schlechten Nachrichten häufen sich: Hülsbeck und Fürst (HuF) kündigt an, jede sechste Stelle streichen zu wollen. Das sind in Velbert 251 von rund 1500 Arbeitsplätzen. Der Betriebsrat spricht zwar von einer "katastrophalen Situation", lobt aber die Höhe der Abfindungen und den Sozialplan.

Die IG Metall hat aber noch mehr zu tun: Der 1. Bevollmächtigte, Hakan Civelek, übt scharfe Kritik an den Firmen-Investoren und den Restrukturierungsexperten, die sich um den insolventen Metallverarbeiter Küpper kümmern. Civelek bemängelt, dass gegen den Geschäftsführer des Investors ein Verfahren läuft. Der Angegriffene wehrt sich. Und dann schließt auch noch Mensing seine Filiale in der Stadtgalerie, damit zieht sich einer der Ankermieter aus dem Einkaufszentrum zurück. Bis heute stehen die Räume leer.

Klinik soll neu gebaut werden

Baupläne gibt es auch im Februar wieder einige: Helios präsentiert, wie das neue Klinikum Niederberg aussehen soll; der Bezirksausschuss Neviges genehmigt den Bebauungsplan für das Klinikareal an der Tönisheider Straße, in Tönisheide wird der Grundstein für die neue Feuerwache gelegt, die Vorarbeiten zum Neubau der Autobahnbrücke Putschenholz beginnen und der Stadionneubau am Sportzentrum liegt voll im Zeitplan.

Gefeiert wird nicht nur Karneval: Im Alt-Langenberg gibt es eine "Why-Not-Revival-Party", die Schlüssel-Comedy von und mit dem Velberter Comedian Bora zieht ins Langenberger Bürgerhaus um, die "Froschkönigin" Anja Bötzel-Hirsch aus Langenberg präsentiert ihre erste eigene Kollektion, der Spediteur Christian Köppen rettet die Nevigeser Rumänienhilfe und die Wasserfreunde Nierenhof feiern das 50-jährige Bestehen des Lehrschwimmbeckens.

Erster Sturm und Nevigeser Gründer

Den ersten Sturm des Jahres, "Sabine", übersteht Velbert glimpflich, im Begegnungszentrum Klippe 2 in Langenberg und am Nikolaus-Ehlen-Gymnasium in Mitte gibt es neue Leitungen und die evangelischen Gemeinden bereiten die Presbyteriums-Wahlen vor.

Gute Nachrichten gibt es aus Neviges: Flora Asani erfüllt sich einen Lebenstraum und eröffnet eine neue Schneiderwerkstatt im Rommelssiepen und Ammar Morad übernimmt die Traditionswerkstatt von Rita Twardowska an der Elberfelder Straße.

Theaterfestival geplant

Und was war sonst noch? Die Stadt Velbert stellt fest, dass mittelfristig eine Grundschule fehlt und in Langenberg planen Gymnasium und Grundschule Kuhstraße gemeinsam mit Alldiekunst ein großes Theaterfestival - das später den Corona-Beschränkungen zum Opfer fallen wird. Und natürlich geht der Streit ums Große Feld weiter.

