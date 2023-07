Falscher Wasserwerker bestiehlt Velberter Senior

Velbert. Die Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern – Anlass ist ein aktueller Fall aus Velbert. Hier ist ein 91-Jähriger Opfer von Kriminellen geworden.

Durch einen falschen Wasserwerker ist ein 91 Jahre alter Velberter um Wertsachen betrogen worden. Die Polizei ermittelt und warnt angesichts dieser aktuellen Tat vom Montag, 17. Juli, eindringlich vor der Masche der Betrüger.

Ihrem Bericht zufolge hatte es gegen 11.30 Uhr an der Wohnungstür des Seniors geklingelt. Ein unbekannter Mann stellte sich als Mitarbeiter der Wasserwerke vor. Daraufhin ließ ihn der Velberter in seine Wohnung. Der falsche Wasserwerker ging unter dem Vorwand, in der Nachbarwohnung habe es einen Rohrbruch gegeben, mit ihm ins Badezimmer. Dort lenkte er den Senior ab; anschließend verschwand er aus der Wohnung. Abends merkte der Velberter, dass ihm Wertgegenstände gestohlen worden waren und alarmierte die Polizei.

Täterbeschreibung liegt vor

Der Geschädigte beschreibt den Täter u. a. wie folgt: Der Mann ist ca. 1,7 Meter groß, hat eine Stirnglatze und kräftige Statur, er spricht Deutsch mit Akzent. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Sie warnt: „Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus.“ Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigten sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stünden nicht einfach plötzlich vor der Tür. „Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch dieser kann gefälscht sein. Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.“

