Falscher Telefondienstmitarbeiter stiehlt Schmuck und Geld

Wülfrath. Eine Senioren ist im Velbert benachbarten Wülfrath von einem falschen Telefondienstmitarbeiter betrogen worden. Geld und Schmuck wurden gestohlen

Ein falscher Telefondienstmitarbeiter hat Schmuck und Bargeld aus dem Haus einer 80-jährigen Frau im benachbarten Wülfrath gestohlen. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen.

Am frühen Nachmittag klingelte ein Mann an der Haustür der 80-jährigen Wülfratherin. Er stellte sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens vor und gab an, Leitungen prüfen zu müssen. Hilfsbereit gewährte die Seniorin dem Mann Einlass. Zunächst schaltete dieser eine Sicherung im Keller aus und untersuchte im Anschluss das Wohnzimmer.

Betrüger machte sich aus dem Staub

Hierzu bat er die Dame, metallene Gegenstände, wie auch Schmuck, aus dem Schrank zu entfernen, so dass die angebliche Messung störungsfrei verlaufen könne. Während die Seniorin auf seine Bitte hin die Sicherung im Keller wieder einschaltete, entwendete der Mann augenscheinlich Schmuck und Bargeld von einem geringen fünfstelligen Wert. Anschließend floh der Mann unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Wülfratherin alarmierte die Polizei, die den falschen Telefondienstmitarbeiter trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht fand.

Verdächtiger trug eine OP-Maske

Der Tatverdächtige wurde folgendermaßen beschrieben: circa 30 Jahre alt, circa 185-190 cm groß und kräftig gebaut. Der Mann war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer langen schwarzen Hosebund trug eine grüne OP-Maske. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Betrüger tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Wülfrath, Telefon 02058 9200 6180, in Verbindung zu setzen.

Behörde warnt vor Betrugsmaschen

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Immer einen Dienstausweis verlangen – doch Vorsicht: auch dieser kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

