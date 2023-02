Falscher Polizist: Velberter Senior um 80.000 Euro betrogen

Velbert. Ein Trickbetrüger hat einen Velberter Senior um 80.000 Euro betrogen. Angeblich sollte das Geld vor Einbrechern in Sicherheit gebracht werden.

Ein 83-jähriger Velberter ist am Montag (6. Februar) Opfer von Trickbetrügern am Telefon geworden. Mittels der Masche des „falschen Polizeibeamten“ erbeuteten die noch unbekannten Täter eine Summe von mehr als 80.000 Euro Bargeld.

Zur Mittagszeit erhielt der Velberter einen Anruf eines Mannes, der sich am Telefon als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes ausgab. Der Anrufer schildert, die Polizei habe im Wohnumfeld des Velberters eine Einbrecherbande aus Osteuropa festgenommen. Da aber noch Komplizen auf freiem Fuße seien und man bei den Festgenommenen eine Liste mit potenziellen Einbruchszielen gefunden habe, auf der auch die Adresse des Velberters vermerkt sei, bestehe nun die Gefahr eines unmittelbaren Einbruchs bei dem Senior.

Velberter unter Druck gesetzt

Ferner schilderte der Anrufer, die Polizei würde das Bargeld und die Wertgegenstände des Seniors so lange in sichere Verwahrung nehmen, bis die Gefahr vorüber sei. Durch geschickte Gesprächsführung setzte der Anrufer den 83-jährigen Velberter am Telefon derart unter Druck, dass dieser letztendlich mehr als 80.000 Euro Bargeld zusammenholte und in eine gelbe Tonne vor seinem Haus deponierte – in der Annahme, dass das Geld dort von einem Boten der Polizei abgeholt werde.

Geld in der gelben Tonne deponiert

Am späten Nachmittag dämmerte es dem Senior dann, dass er möglicherweise Opfer eines Betrugsdeliktes geworden sein könnte. Als er daraufhin in seiner gelben Tonne nach dem Geld schaute, war dieses bereits weg. Kurz darauf brachte der Mann den Vorfall bei der echten Polizei zur Anzeige.

Kreispolizei warnt

Die Kreispolizeibehörde Mettmann nimmt diesen Vorfall abermals zum Anlass, um eindringlich vor den verschiedenen Maschen von Betrügern am Telefon zu warnen. Die Polizei stellt klar:Die echte Polizei wird Sie niemals zu Hause anrufen, um Sie zu Ihren Vermögensverhältnissen auszufragen oder Sie vor vermeintlichen Einbrecherbanden zu warnen. Erst Recht wird die echte Polizei niemals Geld oder andere Wertgegenstände von Ihnen für eine vermeintlich „sichere Verwahrung“ in Empfang nehmen. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, handelt es sich um einen Betrugsversuch: Legen Sie einfach auf – Auflegen ist nicht unhöflich! Informieren Sie anschließend die echte Polizei über „110“, um den Vorgang zu melden. Bitte warnen Sie insbesondere Ihre älteren Angehörigen vor der Masche der Trickbetrüger.

