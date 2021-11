Falsche Bankberater betrügen um einen fünfstelligen Betrag

Kreis Mettmann. Die Polizei im Kreis Mettmann warnt vor einer weiteren Betrugsmachsche. Falsche Bankmitarbeiter erklären angeblich geändertes TAN-Verfahren.

Die Kreispolizei warnt vor falschen Bankangestellten, die am Wochenende zwei Männer um einen insgesamt fünfstelligen Geldbetrag betrogen haben. Der oder die Täter gingen in beiden Fällen ähnlich vor.

Echt anmutende SMS

Ein 73-jähriger Ratinger ist am Samstagmittag (30. Oktober) Uhr auf seinem Festnetztelefon von einem unbekannten männlichen Anrufer kontaktiert worden, der sich als Mitarbeiter eines Geldinstituts ausgegeben hat. Er gab vor, dass das TAN-Verfahren des Geldinstituts umgestellt werden müsse. Während des Telefonats bekam der Ratinger eine echt anmutende SMS auf sein Mobiltelefon geschickt, in der das Beratungsgespräch bestätigt wurde. Im Anschluss bekam er mehrere TAN-Nummern gesendet, die er dem Betrüger vorlesen sollte. Im Anschluss an das Gespräch stellte der 73-Jährige fest, dass in mehreren Vorgängen insgesamt ein fünfstelliger Geldbetrag von seinen Konten abgebucht wurde.

Lesen Sie hier weitere Berichte aus Velbert:

Bestätigungsmail erhalten

Ein 56-jähriger Mettmanner wurde am Freitag auf seinem Smartphone von einem Unbekannten kontaktiert, der sich als Mitarbeiter eines Geldinstituts ausgegeben hat. Auch in diesem Fall gab der Anrufer vor, dass das TAN-Verfahren umgestellt werden müsse. Der Betrüger gab an, eine SMS auf das Smartphone des 56-Jährigen zu senden, welche dort auch im offiziellen Chat des Geldinstituts einging. Anschließend sollte der Mettmanner eine Website in seinem Browser öffnen und einen Link aus der empfangenen SMS eingeben. Der Mettmanner bekam eine Bestätigungsmail zugesendet und wurde vom Betrüger nach seiner Kartennummer gefragt. Im Anschluss stellte der Mettmanner fest, dass drei Abbuchungen von insgesamt mehreren Tausend Euro von seinem Konto vorgenommen wurden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert