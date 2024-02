Tragischer Unfall in Velbert: Ein 23-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle. Ein 22-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.

Velbert. Ein Velberter (23) ist noch an der Unfallstelle gestorben. Der Fahrer (21) verlor die Kontrolle über das Fahrzeug - er blieb unverletzt.

Bei einem tödlichen Verkehrsunfall in Velbert-Langenberg ist in der Nacht zu Samstag ein 23-jähriger Velberter gestorben. Ein 22-Jähriger aus Velbert wurde lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Wagens, ein 21-Jähriger aus Velbert, blieb unverletzt. Bei ihm wurden 0,9 Promille Alkohol gemessen.

Unfall in Velbert: Wagen prallt gegen Verkehrsinsel

Aus bislang noch ungeklärter Ursache, so berichtet es die Polizei Mettmann, verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Alle drei waren in einem VW Passat auf der Hauptstraße in Richtung Vogteier Straße unterwegs. Dort prallte der Wagen erst gegen eine Verkehrsinsel und von dort gegen die Leitplanke und das Brückengeländer. Erst auf der Leitplanke blieb der Wagen liegen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, war die rechte Seite des Wagens „komplett aufgerissen“ - mit tragischen Folgen: Der 23-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 22-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 21-jährigen Fahrer wurden 0,9 Promille Alkohol gemessen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Tödlicher Unfall in Velbert: „Unter Einfluss von Alkohol“

„Unterdessen benachrichtigte die Polizei gemeinsam mit Seelsorgern die Angehörigen der Unfallopfer. Die Bergung des Unfallfahrzeugs sowie die Aufnahme des Unfallortes zog sich noch bis in die Morgenstunden“, teilt die Polizei mit. „Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse hatte der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol die Kontrolle über sein Auto verloren und kam hierbei ohne Fremdeinwirkung von der Straße ab.“ (ck)

Weitere Nachrichten aus Velbert gibt es hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert