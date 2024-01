Fahndung: Velberter Seniorin von Unbekanntem bestohlen

Velbert/Essen. Dreister Dieb hat einer Seniorin aus Velbert am Essener Hauptbahnhof die Tasche gestohlen. Die Polizei fahndet nach diesem Mann - Foto im Text.

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, der am 29. Juni 2023 im Hauptbahnhof Essen die Tasche einer Velberterin entwendete.

Bild aus der Überwachungskamera

Gegen 6.50 Uhr saß die 83-Jährige auf einer Sitzbank in der Haupthalle des Essener Hauptbahnhofs. Die Frau stand kurz auf, um an dem Infopoint der Deutschen Bahn etwas zu erfragen. Dabei ließ die Velberterin ihre Tasche für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt. Kurz darauf ergriff ein Unbekannter die schwarze Tasche und verließ den Hauptbahnhof in Richtung Essener Innenstadt.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Bundespolizei

Beschluss des Amtsgerichtes

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild des bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann ein blaues T-Shirt, eine graue Jeanshose, eine Brille, einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Armbanduhr.

Tag im Juni

Die Tat ereignete sich am 29. Juni 2023, zwischen 6.50 Uhr und 6.52 Uhr in der Haupthalle des Essener Hauptbahnhofs. Wer kennt die Person auf dem Lichtbild?

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

