Susanne Gruber hat Heiligabend schon so einiges erlebt: Hirten, die neben dem Jesuskind einen Lachanfall bekamen und mit ihrer Kicherei fast das feierliche Krippenspiel sprengten. Kinder, die urplötzlich nicht mehr Esel sein wollten, sondern doch lieber Josef oder das Jesuskind. Susanne Gruber, Lehrerin am Berufskolleg Bleibergquelle und Ehefrau des Pfarrers Detlef Gruber, organisiert seit mehr als 30 Jahren für die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde die Weihnachtsgeschichte, traditionell aufgeführt Heiligabend um 16 Uhr im Familiengottesdienst.

Nur ein gemeinsames Treffen

Ob der idyllische Kirchplatz zu den Drehorten zählt, ist noch ungewiss. Auf jeden Fall wird „Das Wunder von Neviges“ an diversen Plätzen aufgenommen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Doch mitten in der Corona-Pandemie Kinder aus verschiedenen Schulen zu Proben zusammen trommeln, miteinander spielen und singen lassen? „Im Moment alles zu gefährlich. Aber wir wollten es auch nicht ausfallen lassen“, meint Susanne Gruber. Daher wird jetzt in kleinen Gruppen oder allein geprobt, eine Aufführung in der Kirche fällt auch aus. Doch „Das Wunder von Neviges“, so der Titel der musikalischen Weihnachtsgeschichte, soll trotzdem geschehen. Nur nicht im Gottesdienst, dafür direkt im heimischen Wohnzimmer: Die Aufführung wird per Internet übertragen. Am 1. November ist um 16.30 Uhr das einzige nicht-virtuelle Zusammentreffen in der Stadtkirche, dann wird das Projekt mit dem gebührenden Abstand besprochen. Bei Interesse einfach vorbeikommen.

Mit Gottvertrauen planen

„Das ist eine völlig neue Situation und ich bin sehr gespannt, ob alles funktioniert“, meint Susanne Gruber, die das Projekt mit einem zehnköpfigen Team auf die Beine stellt. Für den musikalischen Teil ist Gemeindemitglied Tobias Wegschaider verantwortlich. Auch früher seien die Aufführungen oft turbulent gewesen, eben wie es ist, wenn viele Kinder zusammenkommen. „Aber am Ende hat es immer irgendwie geklappt.“ Mit Gottvertrauen plant sie nun auch die digitale Weihnachtsgeschichte, an der sing- und spielfreudige Menschen „zwischen drei und 99 Jahren“, so heißt es, mitmachen können.

Proben allein oder in kleinen Gruppen

Unterstützung ist willkommen Weitere Informationen erteilen Susanne Gruber, 0176 444 26891 oder 02053 2917, oder per E-Mail an susanne_gruber@gmx.de sowie Tobias Wegschaider, 0176 219 793 84 (Mail: tobi_weg@yahoo.de). Bei Interesse für das Projekt kann man einfach ohne vorherige Anmeldung am 1. November, 16.30 Uhr, in die Stadtkirche kommen. Dabei den Mund-Nasenschutz nicht vergessen und gebührenden Abstand halten. Die Organisatoren freuen sich, wenn jemand Zeit und Lust hat, das Projekt mit der Videokamera zu begleiten und die Treffen zu filmen. Bei Interesse einfach anrufen oder mailen.

Die Vorbereitung sieht im Prinzip so aus: „Die Kinder bekommen die Lieder und Texte mit nach Hause. Da üben sie dann für sich, mit der Familie oder mit Freunden, mit denen sie ansonsten auch zusammen sind.“ In kleinen Gruppen werden die Proben per Video aufgenommen und später zusammengeschnitten. Wer mitmachen möchte, kann sich auf diverse spannende Drehorte in ganz Neviges freuen – mehr wird aber noch nicht verraten.

Projekt gemeinsam entwickeln

„Das Wunder von Neviges“ ist als Weihnachtsgeschichte im Musical-Stil geplant, wie es dann genau aussieht, da können die Teilnehmer beim ersten Treffen in der Stadtkirche selbst noch ein Wörtchen mitreden. „Wir entwickeln das gemeinsam. Mir schwebt da etwas vor zwischen Moderne und Tradition“, so Susanne Gruber. Also ähnlich wie in den letzten Jahren. Was allerdings dieses Jahr nicht geht: „Wer sich entscheidet, zum Beispiel Maria zu spielen, der muss dabei bleiben. Wir können dann nicht noch zig mal umswitchen, dafür ist das Projekt zu kompliziert.“ Endgültig festlegen müssen sich die Teilnehmer bis zum 7. November.

Adventssonntage gehören der Familie

So schade es einerseits sei, dass man in diesem Jahr auf die lieb gewonnene Aufführung verzichten müsse, das digitale Format habe auch seine Vorteile. „Jetzt können auch jene Kinder dabei sein, für die es sonst vielleicht schwierig wäre“,meint Susanne Gruber. Denn nicht in allen Familien sei es selbstverständlich, Heiligabend nachmittags in die Kirche zu gehen. Da müssten manchmal Großeltern abgeholt werden, stünden noch letzte Vorbereitungen an. „Und auch die Adventssonntage gehören jetzt ganz der Familie, die gemeinsamen Proben fallen ja weg.“ Ehemann Detlef Gruber, der als Pfarrer schon Erfahrung mit digitalen Gottesdiensten, hat, findet „Das Wunder von Neviges“ schon jetzt ganz schön aufregend. Aber er ist auch fest davon überzeugt: Mit Hilfe seiner Frau wird es geschehen.