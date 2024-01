„Es war sehr anstrengend“: Mia Leni überzeugt die Musik-Jury

Velbert. Die Velberterin Mia Leni Schlez (17) hat sich in der Sparte Musical der Jury von Jugend Musiziert gestellt. Ob sie die Kritiker überzeugt hat?

Velbert. Um 14.15 Uhr betritt Mia Leni Schlez (17) das Forum. Ein großes Schild direkt im Eingang weist auf die Veranstaltung hin: Jugend Musiziert-Regionalwettbewerb. In diesem Jahr ist die Stadt Velbert erstmals Austragungsort des Regionalwettbewerbs im Kreis Mettmann. Die Wettbewerbe fanden am Wochenende parallel in der Musik& Kunstschule und im Forum statt. Jugendliche im Alter von sieben bis 20 Jahren haben die Möglichkeit, ihr musikalisches Talent unter Beweis zu stellen. In der Solowertung können Bläser, Zupfer und Musical-Sänger antreten. Ensemblewertungen finden in den Kategorien Duo Klavier/Streichinstrument, Klavier vier- bis achthändig und Schlagzeug statt.

Angekommen am Anmeldungsbüro, fragt eine Frau hinter dem Tresen: „Musical oder Gitarre?“ Nachdem Mia Leni sich für die Kategorie Musical, in der Altersklasse fünf angemeldet hat, wartet sie auf ihre Gesangslehrerin Sophia Falk. Noch ist ausreichend Zeit bis zum Auftritt.

Velberterin singt sich ein und legt die Requisiten bereit

Gemeinsam mit ihrer Gesangslehrerin geht sie schließlich in das Tonstudio des Forums zum Einsingen. Mia Leni hat etwas länger Zeit als erwartet, da die Teilnehmerin vor ihr früher begonnen hat. Also genug Zeit für die letzten Vorbereitungen vor dem Auftritt. „Ist alles klar mit dem Playback?“, fragt Mia Lenis Gesangslehrerin Sophia Falk.

Ganz allein auf der Bühne präsentierte sich Mia Leni Schlez der Jury. Foto: Maibritt Schlez

Kurz bevor es losgeht, arrangiert Mia Leni einen Stuhl in der Mitte der Bühne, platziert ihre Tasche mit den Requisiten am Rand und zieht ihre schwarzen Tanzschuhe an. Schließlich wird ihr Bühnenprogramm aus Singen, Schauspielern und Tanzen bestehen. „Wo genau wird die Jury sitzen?“, fragt Mia Leni. Ein paar Zuschauer helfen: „In der fünften Reihe“, heißt es aus dem Publikum.

Nur das Klackern der Tanzschuhe ist zu hören

Am Rand der Bühne gehen Mia Leni und die Pianistin Ying Yu noch ein Mal die Einsätze durch. Der Raum mit den Zuschauern ist still, alle warten darauf, dass es losgeht. Es ist nur das Klackern von Mia Lenis Tanzschuhen zu hören, die gerade dabei ist, ein paar letzte Abläufe durchzugehen und den Boden auf Rutschigkeit zu testen, indem sie ein paar Drehungen macht. Auch Mias Musical-Lehrerin Maria Jane Hyde ist zur Unterstützung im Publikum. Ein paar Minuten vor Beginn gibt sie Mia Leni noch ein paar gute Worte mit auf den Weg.

Ein letztes Mal tief Luft holen

Um etwa 15.30 Uhr betritt die Jury den Raum. Ein letztes Mal tief Luft holen, dann geht es los. Jetzt heißt es, volle Konzentration, volle Emotionen. In den nächsten Minuten nimmt Mia Leni die Zuschauer und die Jury mit auf die Reise in ihr eigenständig kreiertes Stück. Es geht um eine Musicaldarstellerin, die eine Aufnahmeprüfung hat, und darum, dass dann doch alles ein bisschen anders kommt als erwartet. „Es war total aufregend, aber auch sehr anstrengend, 15 Minuten dauerhaft 100 Prozent zu geben“, sagt Mia Leni nach ihrem Auftritt. Insgesamt sei sie sehr zufrieden mit ihrem Auftritt, manchmal hätte sie nur etwas entspannter sein können, so die junge Musicaldarstellerin. „Ich habe mir innerlich immer gesagt, atmen, atmen.“

Das entschied die Jury

Die Jury hat sich mittlerweile zur Beratung zurückgezogen. Der Musikrat initiierte Wettbewerb „Jugend Musiziert“ wird jährlich auf Regional-, Landes- und Bundesebene ausgetragen. Wenn Mia Leni genug Punkte von der Jury bekommt, darf sie zum Landeswettbewerb. Nach etwa zehn Minuten ist es soweit. Das Ergebnis steht: Es lautet Mia Leni hat den ersten Platz gemacht und darf damit zum Landeswettbewerb. Wie es dann weiter geht, wird sich im März zeigen.

So schnitten die Velberter ab

34 Solisten (ggf. mit ihren Klavier- bzw. Gitarrenbegleitern) sehen sich beim Landeswettbewerb wieder. Das sind die erfolgreichen Teilnehmer aus Velbert– mit der Blockflöte Jennie Gu; mit der Klarinette Frieda Krauel aus Velbert; mit dem Saxophon Joshua Poroye aus Heiligenhaus, Tjark Schulte aus Wuppertal (Unterricht in Velbert), Felix Kotzwander aus Velbert; mit Trompete/Flügelhorn Charlotte Dorothea Fausten; mit der Baglama Yivrayim Celik aus Velbert und in der Kategorie Musical-Gesang Mia Leni Schlez aus Velbert..

In der Kategorie Klavier vier- bis achthändig sind Sophia Friedemann aus Velbert und Routian Xiao aus Grevenbroich, Anes Chaker aus Velbert und Romy-Ricarda Kandera aus Wülfrath.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert