Es geht weihnachtlich weiter

Weihnachtlich geht es weiter am Sonntag, 15. Dezember, mit dem Adventssingen in der Alten Kirche von 15 bis 16.30 Uhr sowie dem Kinder-Winter Theaterfestival am Sonntag, 22. Dezember, von 16 bis 17.10 Uhr im Bürgerhaus, Hauptstraße 64. Das musikalische Wintermärchen „Das Schneemädchen“ wird von der Opernwerkstatt am Rhein aufgeführt.

Weiterhin begleiten täglich der „Lebendige ökumenische Adventskalender“ sowie die Nierenhofer Sternstunden durch den Advent.