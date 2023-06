Endlich wieder Turmfalken auf der Velberter Christuskirche

Kleine Turmfalken wachsen in ihrem Horst auf der Christuskirche auf.

Velbert. Nach zwei Jahren sind auf der Christuskirche wieder kleine Turmfalken geschlüpft. Wann die Jungvögel ihre ersten Ausflüge über Velbert machen.

Zwei Jahre lang war das Nest auf der Christuskirche leer, nun gibt es wieder Falkennachwuchs, sechs Jungtiere sind geschlüpft.

Anfang März flogen drei Falkenpaare um den Turm herum, zu diesem Zeitpunkt beginnen Falken zu brüten. Bei der Nachschau war das Nest jedoch leer, so dass Peter Böhme vom NABU davon ausging, auch in diesem Jahr wieder keinen Besatz verzeichnen zu können. Umso mehr das Erstaunen, als er Mitte Mai sechs Eier im Nest vorfand. Also war doch ein Falkenpaar zur Paarung gekommen.

So viele Jungvögel sitzen im Velberter Nest

Die Henne war nicht zu sehen – klar, bei einer normalen Brutzeit Anfang März ist es noch kalt, jetzt bei 22 Grad können die Eier auch ohne „Mutterbauch“ ausgebrütet werden. Und am 12. Juni waren vier Küken geschlüpft, zwei weitere Geschwister sieben Tage danach. Bei einem guten „Mäusejahr“ kommt es zu einer solchen Geburtenzahl. So war jetzt auch die Zeit gekommen, sie zu beringen. Wie schon mehrmals zuvor ist dies professionell durch Reinhard Vohwinkel mit Ringen der Vogelwarte Helgoland erfolgt. Nun ist das Falkenpaar weiter mit der Fütterung beschäftigt, Ende Juli werden die Jungen flügge und machen ihre ersten Ausflüge um den Turm. Sie lernen dann etwa vier Wochen noch von den Elterntieren, wie man eigene Beute macht – und verlassen im August den Horst.

Die kleinen Turmfalken auf der Christuskirche werden beringt. Foto: Peter Böhme

Bundesweites Projekt

2010 entstand die Idee, im Rahmen des bundesweiten NABU-Projektes „Lebensraum Kirchturm“ einen Turmfalkennistkasten im Turm der Kirche einzubauen. Frank Todt und Peter Böhme vom NABU Velbert und auch die evangelische Gemeinde freuten sich dann über den ersten Zuzug im März. Bisher wurden 51 Küken von 11 Paaren großgezogen, die teilweise auch beringt wurden.

Wanderfalke soll angesiedelt werden

Aufgrund der verbotenen Fütterung der Stadttauben auf dem Karrenbergplatz ist die Anzahl der Stadttauben überproportional gestiegen, das ausliegende Futter hat auch Ratten angezogen, die schon an der Kirche gesichtet wurden. Daher haben sich die zwei NABU-Mitglieder Frank Todt und Böhme mit der Gemeinde geeinigt, 2024 auf einem der obersten Podeste des Turms einen Wanderfalkenkasten aufzubauen. Dann wird auch dort mit einem Besatz gerechnet, der den Bestand der Stadttauben dezimieren wird.

