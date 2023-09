Endgültig: Letzter Verkaufstag bei „Bücher Rüger“ in Velbert

Buchhändlerin Elke Lassen steht bald zum letzten Mal in der Buchhandlung Rüger in Velbert-Neviges.

Neviges. Noch mal einen Krimi kaufen, der Buchhändlerin „Tschüss“ sagen. In Kürze gehen in der Nevigeser Buchhandlung die Lichter aus. Wann es soweit ist.

Wehmut bei den Buchhändlerinnen Anette Utter und Elke Lassen – und auch die Nevigeserinnen und Nevigeser sind traurig. Am Samstag, 16. September, gehen in der Traditionsbuchhandlung Rüger in Velbert-Neviges endgültig die Lichter aus.

Bis 13 Uhr kann man am Samstag noch das ein oder andere Buch kaufen oder sich von Elke Lassen verabschieden, ihre Kollegin sei dann leider nicht mehr dabei. Seit fast 20 Jahren standen die beiden Buchhändlerinnen in dem Fachgeschäft in der Fußgängerzone für gute Beratung und zuvorkommenden Service.

Auch Spielzeug wurde bei Rüger in Velbert-Neviges gern gekauft

Ist am Samstag, 16. September, Geschichte: Dann gehen bei „Bücher Rüger“ die Lichter aus. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Stammkunden konnten sich immer auf den guten Rat der beiden verlassen – und die wussten meistens sehr genau, was die Kinder oder auch Enkel gern lesen. Auch Spielzeug wurde hier gern gekauft, unter anderem war das Geschäft beliebt für seine „Schleich-Tiere“, aber natürlich auch für Bilderbücher. Neviges ohne „Bücher Rüger“, das mag sich hier niemand vorstellen, wie eine kleine Umfrage in der Fußgängerzone vor einiger Zeit ergab. In dem Geschäft mit den niedrigen Decken, in dem es immer so schön nach Büchern roch, habe man sich einfach wohl gefühlt.

Fotografin eröffnet bald ihr neues Studio

Das wird ein trauriger Samstag, ein kleiner Trost: Das Eckgeschäft bleibt nicht leer, es zieht schon bald neues Leben ein. Bereits jetzt wird an der Fassade fleißig gearbeitet: Am 1. Dezember will Fotografin Isabelle Ulrich hier ihr neues „Fotostudio Velbert-Neviges“ eröffnen. Die Fotografin, die zurzeit noch ein Fotostudio in der Hohenbruchstraße im Siepen betreibt, will das Studio selbst renovieren und hier mit ihrer Frau Anja das gesamte Repertoire anbieten – also vom „Babybauch“ bis zu Bewerbungsfotos. Endlich habe sie mehr Platz, so freut sich Isabelle Ulrich auf ihr neues Studio.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert