Straßenverkehr Elterntaxis: Ordnungsamt Velbert kontrolliert an Schulen

Velbert. In der kommenden Woche wird der kommunale Ordnungsdienst den Verkehr vor den Velberter Schulen orgens und mittags kontrollieren.

Die Stadtverwaltung appelliert weiterhin an die Eltern der Schulkinder: „Lassen Sie Ihre Kinder zur Schule laufen.“ Die sogenannten „Elterntaxis“ sorgen ausgerechnet vor Schulgebäuden regelmäßig für unübersichtliche und gefährliche Situationen. Um zur Sicherheit des Schulweges beizutragen, führt der kommunale Ordnungsdienst mit seinen Einsatzkräften auch in der kommenden Woche an verschiedenen Schulstandorten Kontrollen durch:

Hier genau wird kontrolliert

Montag, 15. Januar: Gesamtschule Neviges (An der Maikammer), Geschwister-Scholl-Gymnasium (Von-Humboldt-Straße)

Dienstag: Grundschule Birth (Von-Humboldt-Straße), Nikolaus-Ehlen-Gymnasium (Blumenstraße)

Mittwoch: Gesamtschule Neviges (An der Maikammer), Grundschule Kastanienallee, Grundschule Kuhstraße

Donnerstag: Gesamtschule Neviges (An der Maikammer), Geschwister-Scholl-Gymnasium (Von-Humboldt-Straße), Regenbogenschule (Wielandstraße), Grundschule Bergische Straße

Freitag: Grundschule Kastanienallee, Grundschule Kohlenstraße, Grundschule Bartelskamp

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert