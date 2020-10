Elfjähriges Velberter Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Velbert. Bei einem Unfall auf der Schloßstraße in Velbert wurde ein elfjähriges Mädchen schwer verletzt. Sie achtete wohl nicht auf den fließenden Verkehr

Nicht auf den fließenden Verkehr achtete am Dienstagnachmittag ein elfjähriges Velberter Mädchen: Sie wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 14.20 Uhr auf der Schloßstraße. Eine 67-jährige Heiligenhauserin fuhr befuhr diese mit ihrem Ford in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 51 überquerte das Mädchen plötzlich die Fahrbahn. Es kam zur Kollision, in deren Folge das Mädchen schwer verletzt wurde. Zur stationären Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Schloßstraße komplett gesperrt. Hier lesen Sie weitere Nachrichten aus Velbert.