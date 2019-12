Elektro Dopstadt in Neviges schließt nach über 40 Jahren

Bekümmert schüttelt Peter Neureiter, seit Jahrzehnten Stammkunde bei Elektro Dopstadt, den Kopf. „Es ist wirklich traurig. In Neviges gehen die Lichter aus.“ Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Nach über 40 Jahren schließt am Samstag, 21. Dezember, Elektro Dopstadt, das kleine, wohl sortierte Fachgeschäft in der Fußgängerzone. Hier, wo gute Beratung so selbstverständlich zum Service gehört, und Brigitte Boesch, die gute Seele des Geschäftes, bei vielen Familien genau weiß, welche Birnen für die Lampen im Wohnzimmer, Küche oder Bad passen. Viele Stammkunden kamen gestern mit Tränen in den Augen, um „Tschüss“ zu sagen, die langjährige Mitarbeiterin mal kurz in den Arm zu nehmen.

Extremer Kundenrückgang

Velbert Auch hochwertige Deko-Stücke Elektro Dopstadt führt neben hochwertigen Deko-Stücken auch einzelne Haushaltswaren wie Staubsaugerbeutel, Batterien und natürlich alles rund um die Beleuchtung wie Fassungen und Ersatzteile. Am Samstag, 21. Dezember, ist das Geschäft an der Elberfelder Straße 37 zum letzten Mal wie gewohnt von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Genau die treuen Stammkunden meint Brigitte Boesch nicht, wenn sie sagt: „Leider war es nicht immer so voll, ich hab auf oft alleine hier gestanden. Die Leute kommen her und kaufen ein paar Einzelteile. Sachen, die es im Baumarkt, wo sie vorher waren, nicht gibt.“ Nach der Schließung des Drogeriemarktes Rossmann und des beliebten Kaufhauses Gassmann habe es einen „extremen Kundenrückgang“ gegeben. Seit 21 Jahren führt sie mit viel Herzblut und Fachverstand im Auftrag des Inhabers Elektromeister Herbert Dopstadt das Geschäft an der Elberfelder Straße 37: „Es waren schöne Jahre, natürlich bin ich auch wehmütig. Aber jetzt ist es auch gut gewesen.“

Am Boden die Lichterkette repariert

Bei Elektro Dopstadt gehen am Samstag, 21. Dezember, die Lichter aus. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Zu den treuesten und ältesten Kunden gehört auch Franz Hilzensauer, der an diesem Vormittag die Welt nicht mehr versteht: „Das ist ein kolossaler Verlust für Neviges, ein Trauerspiel. So eine Beratung, die bekommen Sie sonst nirgendwo. Wenn Sie hier etwas gekauft haben, dann hat das später in der Wohnung auch gepasst.“ Der Senior holt tief Luft und sagt dann traurig: „Wo soll ich denn jetzt meine Lämpchen her holen?“ Schließlich bringt er hier sein stattliches Weihnachts-Equipment auf Vordermann, mit dem er den Innenhof seines Mehrfamilienhauses Jahr für Jahr zur Freude der Mieter in ein Lichtermeer verwandelt. Brigitte Bosch muss lachen: „Dann kam er immer mit einer ganzen Kiste voller Lichterketten, wir haben dann am Boden gesessen, haben repariert und ausgewechselt.“

91-Jährige kommt immer aus Wuppertal

Birnen für jede Fassung und jeden Geschmack gab es in dem Fachhandel in der Fußgängerzone. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Eine alte Dame hat Mühe, die zwei Stufen ins Geschäft zu erklimmen: „Moment, ich helfe. Und Ihren Kleinwagen, den holen wir auch mal lieber rein“, meint Brigitte Boesch, hakt erst die Kundin unter, dann deren Ehemann und schnappt sich den Rollator. Anneliese Dünnleder (91) kommt seit Jahren eigens aus Wuppertal. „Ich habe eine Lampe mit Dimmer. Wenn ich die einschalte, dann zittert die.“ Brigitte Boesch weiß Rat, zeigt mehrere Birnen, schaltet sie auch probeweise ein. „Au ja, die ist schön hell. Da sag ich mal meiner Schwester, die soll sie sich auch nächste Woche holen.“ Brigitte Boesch kniet sich vor die alte Dame, die es sich inzwischen in einem der Sesselchen bequem gemacht hat, und sagt ihr behutsam, dass Elektro Dopstadt nächste Woche Geschichte ist. „Nee, das können Sie uns nicht antun, das geht doch nicht.“ Und dann sagt Anneliese Dünnleder mit fester Stimme: „Aber ich gönne Ihnen den Ruhestand und möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich hab mich immer so wohl hier gefühlt.“

Fachgerechte Beratung mit Herz

Auch das Ehepaar Neureiter weiß einmal mehr, warum es seit Jahrzehnten nur zu Dopstadt geht. „Wir brauchen eine Zeitschaltuhr, ist ja praktisch, auch für den Tannenbaum.“ Kein Problem, Brigitte Boesch erklärt nicht nur jeden Knopf, sondern stellt es auch gleich genau auf die Wünsche passend ein. „So, das ist jetzt startklar.“ Derweil ist Lieselotte in der Ecke aufgewacht, schüttelt sich einmal durch. Auch die verschmuste, hochbetagte Hündin werden die Kunden ab Samstag schmerzhaft vermissen.