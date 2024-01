Sonnenklar und eisig kalt. Das Winterwetter in Velbert sorgt für schöne Sensationen.

Winterwetter Eis und Schnee auf Straße in Velbert

Velbert. Morgens ist es derzeit klirrend kalt. Die Natur bietet dafür zur Entschädigung wunderbare Fotomotive an.

Nach dem dauerhaften Regen ist es nun knackig kalt in Velbert geworden. Der Himmel ist nachts sternenklar, tags scheint die Sonne. Die Temperaturen sinken weit unter den Gefrierpunkt.

Dies sorgt auch für schöne, aber auch kuriose Anblicke, wie hier an der Bleibergstraße in Velbert-Neviges zwischen Haus Nickhorn und dem Bahnübergang. Zentimeter hoch liegt gefrorenes Eis, das wie Schnee aussieht, an den Straßenrändern.

Nach Dauerregen nun Eiseskälte in Velbert

Das Wasser aus den Bachläufen, die noch voll von dem Dauerregen der vergangenen Tage sind, drängt über den Bleiberg nach unten. Hier gefriert es an den tiefergelegenen und flacheren Punkten auf der Straße und bildet, entlang des weniger befahrenen Wanderparkplatzes, nahezu einen gefrorenen See. Wunderschön, aber auch spiegelglatt.

