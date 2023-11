Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Talstraße in Velbert (Symbolfoto) am Mittwochmorgen. Dort lief ein Großeinsatz mit Spezialkräften.

SEK vor Ort Einsatz der Polizei in Velbert: Das war an der Talstraße los

Velbert. Am Morgen gab es einen Großeinsatz mit Spezialkräften in Velbert. Der Bereich Talstraße war darum mehrere Stunden gesperrt. Das ist dazu bekannt.

Am frühen Mittwochmorgen gab es einen Großeinsatz der Polizei an der Talstraße in Velbert. Auch Spezialkräfte waren daran beteiligt.

Laut Polizeisprecher Daniel Uebber war der Einsatzort die kommunale Flüchtlingsunterkunft. Dort sollte am frühen Morgen ein 35-jähriger Mann abgeholt werden, um diesen dann abzuschieben.

Der Mann (35) in Velbert hatte ein Messer

Gegen diese Maßnahme habe er sich widersetzt, so Uebber. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen ein Messer gehabt, aber keine unbeteiligten Personen damit gefährdet haben.

Gegen 8.20 Uhr habe man einen Zugriff durchgeführt, so Polizeisprecher Uebber. Dabei habe sich der Mann mit dem eigenen Messer verletzt, so dass dieser in ein Krankenhaus gebracht wurde.

