Eine Sitzung für die Damen

Erstmals wird es bei der KG Urgemütlich auch eine Damensitzung geben: am Altweiber-Donnerstag, 20. Februar. Karten gibt er per Email an kartenverkauf@kg-urgemuetlich.de.

Markus Schemken ist jetzt Alterspräsident, wie sein Vater, Heinz Schemken, und der Onkel, Bernd Tondorf. Matthias Weise ergänzte: „Einzig Bürgermeister war Markus noch nicht.“