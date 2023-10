„Eine der besten Bäckereien“: Reaktionen auf die Schließung

Dieses Schild hängt bei der Bäckerei in Velbert im Schaufenster.

Velbert. Auf der Facebbook-Seite der WAZ Velbert gab es viele Reaktionen auf die Nachricht von der Bäckerei-Schließung. Das meinten die User dazu.

Die Nachricht von der Schließung der Bäckerei-Filiale von Borggräfe hat auf der Facebook-Seite der WAZ eine Welle von Reaktionen ausgelöst.

„Eine der besseren Bäckereien in Velbert. Schade. Die Backwaren waren gut“, schreibt ein User. Ein weiterer: „Schade, der hatte die besten Brötchen“. „Eine andere Userin übt Kritik an der Bäckerei: „In Velbert schließen und an der Gemüsescheune neu eröffnen? Dafür ist Personal da? Die Brötchen sind sehr gut, aber leider geschrumpft.“

Lesen Sie dazu auch:

Das fehlende Personal in Velbert

Auch zur Frage des fehlenden Personals – damit begründete die Geschäftsführung die Schließung – gibt es eine Reihe von Meinungen. „Warum finden die wohl kein Personal? Hab mich selbst dort beworben und bin abgelehnt worden und das aus Gründen, die ich nicht verstehe. Angeblich wäre meine Anfahrt zu weit...ich müsste unbedingt ein Auto haben“, schreibt eine Userin.

Vor geschlossenen Türen stehen Kunden derzeit bei der Bäckerei Borggräfe in Velbert. Foto: Szabo, Yvonne / Szabo

Am falschen Ende gespart

Ein anderer User: „Das kommt, wenn man am falschen Ende spart, statt zwei festangestellte sozialversicherte Verkäufer/innen, lieber vier bis sechs geringfügige Aushilfen, die nicht auf ihre Stunden kommen, nur um Sozialversicherung zu sparen. Manche kennen noch nicht mal den Unterschied zwischen den Brotsorten mit oder ohne Sauerteig, süßem Stuten und Kastenweißbrot. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es nur noch die Aufbacktheken beim Discounter gibt.“

„Zulagen gezahlt“

Andere verteidigen das Unternehmen: „Die zahlen übertariflich plus Zulagen, eigentlich top! Es fehlen einfach Fachkräfte!“, schreibt einer. Und eine andere Userin pflichtet ihm bei: „Borggräfe ist ein guter Arbeitgeber im Vergleich zu anderen Unternehmen. Schade!“

Das Problem scheinen auch andere Bäckereien zu kennen: Eine Userin: „Auch dort wurden bereits Öffnungszeiten verkürzt. Die Dame dort sagte mir, es hat halt keiner mehr Lust für sein Geld zu arbeiten“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert