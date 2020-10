Eine Absage ohne Alternative

Kein Hubbelsgasser – da ist die Enttäuschung bei vielen groß. Das wäre sie aber auch gewesen, hätte der Veranstalter mit vereinten Kräften und hohem finanziellen Risiko die Auflagen gestemmt. Kein gemütliches Gedränge vor dem Glühweinstand, kein Flanieren von Bude zu Bude. Stattdessen nur herumgehen in einer Richtung, damit man bloß niemandem begegnet und zu nahe kommt. Dies würde alles verderben, was den „Hubbelsgasser“ so liebenswert macht. Ein Hubbelsgasser auf Distanz? Dann doch lieber Pause und auf das nächste Jahr hoffen.