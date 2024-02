Einbrüche in Velbert: Diese Personen werden verdächtigt

Velbert. Gleich zwei Einbrüche am Donnerstag sind der Polizei in Velbert gemeldet worden. In einem Fall gibt es zwei ungewöhnliche Verdächtige.

Gleich zwei Einbrüche von Donnerstag, 8. Februar in Velbert beschäftigen die Polizei. Zwischen 10.50 und 11.25 drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße „Zur Dalbeck“ ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich Unbekannte durch die Wohnungstür Zutritt. Die Räume wurden durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme stand noch nicht abschließend fest, was entwendet wurde. Es wurden zwei verdächtige Frauen beobachtet. Die erste wird beschrieben als 20 bis 30 Jahren alt, schlank, ungefähr 170 cm groß, mit südländischem Erscheinungsbild und schwarzen schulterlangen Haaren. Die zweite als 30 bis 40 Jahre alt, schlank, mit südländischem Erscheinungsbild und schwarzem Kopftuch.

Durch in Kellertür ins Velberter Haus

Ebenfalls am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 18.30 und 19.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße in Velbert. Die Unbekannten gelangten durch die Kellertür ins Haus. Die Wohnräume wurden durchsucht. Bei der Anzeigenaufnahme stand noch nicht abschließend fest, was entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

