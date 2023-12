Kriminalität Einbrüche in Laden und Haus in Velbert: Was gestohlen wurde

Velbert Die Abwesenheit eines Haus- und eines Ladenbesitzers haben Unbekannte zu einem Einbruch genutzt. Die Täter konnten Beute machen

Noch kurz vor Weihnachten haben Einbrecher die Zeit genutzt, um in ein Haus und in ein Geschäft einzudringen.

Durch ein Fenster in Haus in Velbert-Langenberg

In der Zeit vom 21. Dezember bis zum 22. Dezember verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Brandenbusch in Velbert-Langenberg. Der oder die Einbrecher, so berichtet die Polizei, versuchten zunächst die Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend schlugen sie ein angrenzendes Fenster ein und gelangten so in die Wohnräume. Diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen und flohen danach unerkannt. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde eine Münzsammlung entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

Ein Ladenlokal in der Fußgänger

In der Nacht zum 23. Dezember drangen bisher unbekannte Tatverdächtige in die Geschäftsräume eines Friseursalons an der Friedrichstraße in Velbert ein. Zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr wurde die Zugangstür aufgebrochen. Die Einbrecher entwendeten Bargeld aus der Kasse und nach Angaben des Geschäftsinhabers auch eine Tasche mit Friseurzubehör und flohen anschließend unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden beläuft sich auf einen geringen vierstelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110.

