Einbruchsserie im Velberter Industriegebiet

In gleich vier Firmen im Industriegebiet wurde in der Nacht zu Dienstag eingebrochen.

Velbert. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in vier verschiedene Firmengebäude ein. Einen Einbruch konnte die Polizei auf die Minute genau terminieren.

Eine ganze Serie von Einbrüchen wurde der Polizei in Velbert gemeldet. Vor allem Firmen im Industriegebiet waren in der Nacht zu Dienstag (13. Oktober) Ziele der Täter.

So sind bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Firma an der Industriestraße in Velbert-Mitte eingebrochen. Am Dienstagmorgen stellte ein Mitarbeiter bei Ankunft auf dem Gelände der Firma fest, dass Unbekannte die Eingangstür aufgehebelt hatten. Alleine dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Was gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Alarmanlage abgerissen

Ebenso einen Einbruch verzeichnete die Polizei in gleicher Nacht in die Räumlichkeiten eines benachbarten Galvanisierungsbetriebs. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen gegen 1.15 Uhr bislang noch unbekannte Täter in die Büroräume ein, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Dabei wurde eine Alarmanlage von der Wandgerissen, was jedoch erst bei der Tatortaufnahme festgestellt wurde. So konnte jedoch der Zeitpunkt des Einbruchs auf 1.15 Uhr genau festgelegt werden. Die Täter traten weitere Türen auf und hebelten unteranderem einen Rollcontainer auf.

Geld aus Kassette gestohlen

Einen dritten Einbruch in dem Industriegebiet registrierte die Polizei bei einer weiteren benachbarten Firma: Auch hier drangen die Täter in der Nacht durchgewaltsames Aufhebeln der Eingangstür in die Firma ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Unter anderem wurde Geld aus einer Geldkassette entwendet.

Fenster aufgehebelt

Einen vierten Einbruch zählte die Polizei in der benachbarten Siemensstraße: Auch hier hatten die Täter sich gewaltsam Zugang in die Büroräume einer Firma verschafft. Dazu hebelten sie ein Fenster auf, drangen so in das Gebäude ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, ist aktuellnoch Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Einbrüche hält die Polizei einen Tatzusammenhang für wahrscheinlich. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Weitere Berichte aus Velbert lesen die hier.