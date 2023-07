Einbruch in Velberter Sonnenstudio: Was dort geklaut wurde

Die Polizei musste zu einem Einbruch an der Friedrichstraße in Velbert-Mitte ausrücken.

Velbert. Die Täter wollten kein „Sonnenbad“ nehmen, sondern hatten es bei einem Einbruch an der Friedrichstraße in Velbert auf andere Dinge abgesehen.

Im Zeit zwischen Donnerstag, 27. Juli, 22 Uhr und Freitag, 28. Juli, 7.30 Uhr sind Unbekannte in ein Sonnenstudio an der Friedrichstraße in Velbert-Mitte eingedrungen. Dafür hebelten sie die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen, die sie anschließend ausgiebig durchsuchten.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde eine niedrige dreistellige Summe Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, entgegen.

