Einbruch in Velberter Grundschule – 23.400 Euro Schaden

Neviges. Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag, 11. Juli, in eine Grundschule in Velbert-Neviges eingestiegen. Warum der Schaden so hoch ist.

Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag, 11. Juli, in die evangelische Grundschule an der Ansembourgallee eingestiegen. Wie sie in das Schulgebäude gelangten, ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt. Anschließend hebelten sie eine Tür zum Lehrerzimmer auf. Hier fanden sie ihre Beute, die sie anschließend weg transportierten: neun noch original verpackte Flachbildfernseher. Da die Fernseher je einen Wert von rund 2.600 Euro hatten, so die Polizei, entstand bei dem Einbruch ein entsprechend hoher Schaden in Höhe von 23.400 Euro.

Bislang keine Spur in Velbert-Neviges

Wo genau die Täter in die Schule einstiege, ist noch unklar. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Bislang gibt es noch keine Spur. Wer in der Nacht zu Dienstag etwas gesehen oder gehört hat oder anderweitig etwas zu dem Einbruch sagen kann: Die Polizei nimmt jederzeit Hinweise entgegen unter der Telefonnummer 02051 946-6110.

