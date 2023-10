Die Polizei musste in der Nacht

Kriminalität Einbruch in Velberter Geschäft: Das haben die Täter erbeutet

Velbert. In ein Geschäft für Motorradbekleidung wurde eingebrochen. Wie die Täter in den Laden gelangten und was sie gestohlen haben.

In der Nacht auf Samstag, 14. Oktober, sind bislang unbekannte Täter in ein Fachgeschäft für Motorradbekleidung an der Friedrichstraße eingedrungen. Dazu hebelten sie gegen 2 Uhr die Eingangstür auf.

Sie entwendeten laut Polizeibericht die Kasse des Geschäfts.

Polizei hofft auf Zeugen für nächtlichen Einbruch in Velbert

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen hohen dreistelligen Betrag. Sachdienliche Hinweise an die Velberter Wache,, Telefon 02051 946-6110.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert