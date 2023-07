Einbruch an der Sternbergstraße. In Velbert wurden in einem Café zwei Geldautomaten aufgebrochen.

Kriminalität Einbruch in Velberter Café: Geld aus Spielautomaten geklaut

Velbert. In einem Café an der Sternbergstraße in Velbert brachen Diebe zwei Spielautomaten auf und stahlen das Bargeld, welches sich darin befand.

In ein Café an der Sternbergstraße brachen unbekannte Täter ein. Am Mittwoch, 19. Juli, zwischen 2.30 Uhr nachts und 17 Uhr nachmittags brachen die Diebe die Haupteingangstür auf, durchsuchten die Geschäftsräume und brachen zudem zwei aufgestellte Geldspielautomaten auf. Hier entwendeten sie das darin befindliche Bargeld.

Schaden von mehreren tausend Euro

Die Polizei schätzt die Beute auf mehrere tausend Euro mit denen sie unerkannt flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf mindestens 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 94 66 110 entgegen.

