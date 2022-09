Unbekannte Einbrecher sind in ein leestehendes Haus eingedrungen.

Kriminalität Einbruch: In Velbert waren wieder Kupferdiebe unterwegs

Velbert. Unbekannte haben aus einem leerstehenden Haus in Velbert-Mitte Kupferrrohre und anderes gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang noch unbekannte Tatverdächtige sind zwischen Montag (12. September), 18 Uhr, und Mittwoch (14. September), 17.30 Uhr, in ein leerstehendes Gebäude an der Friedrichstraße in Velbert eingebrochen.

Mehrere tausend Euro Schaden

Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten der oder die Tatverdächtigen mehrere Kupferrohre, Heizkörper und Sicherungskästen. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

