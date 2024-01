Einbruch in Velbert: Täter kommen durch die Terrassentür

Neviges Böse Überraschung für die Bewohner eines Einfamilienhauses in Velbert-Tönisheide. Wie die Einbrecher aus der Wohnung flohen

Einbrecher haben in der Winterzeit Hochsaison: Am Dienstagabend, 16. Januar, stiegen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Papenbruch in Velbert-Tönisheide ein. Die Tat, so berichtet die Polizei, geschah in der Zeit zwischen 18.10 und 20 Uhr.

Demnach brachen der oder die bisher unbekannten Einbrecher die rückwärtig gelegene Terrassentür der Einliegerwohnung im Untergeschoss auf und gelangten so in das Haus. Die Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht, danach flohen die Täter vermutlich wieder durch die Terrassentür nach draußen und konnten unentdeckt entkommen.

Polizei in Velbert nimmt Hinweise entgegen

Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 1.000 Euro. Wer etwas gesehen oder gehört hat oder etwas weiß, was mit der Tat zusammenhängt: Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit telefonisch entgegen unter 02051 946 6110.

