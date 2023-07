Einbruch in Velbert: Polizei sucht Täter mit Hubschrauber

Neviges. Unbekannte Täter sind nachts in eine Tankstelle in Velbert-Tönisheide eingebrochen. Es wurde Alarm ausgelöst, die Einbrecher flohen ohne Beute.

Hoher Sachschaden, keine Beute: Wie die Polizei berichtet, sind In der Nacht zu Samstag, 15. Juli, bisher unbekannte Täter in eine Tankstelle in Velbert-Tönisheide eingebrochen. Gegen 1 Uhr nachts gelang es ihnen zwar, sich mit Gewalt Zutritt zu den Verkaufsräumen zu verschaffen, doch die Alarmanlage schlug an. Als die Polizei zur Tankstelle kam, waren die Täter bereits verschwunden. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten der oder die Täter im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. In den letzten Jahren versuchten Täter häufiger, in Tankstellen an der Nevigeser Straße einzubrechen.

Diebe flohen ohne Beute

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde aus dem Verkaufsraum nichts gestohlen, allerdings richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro an. Wer in der Nacht zu Samstag, 15. Juli, irgendetwas gesehen oder gehört hat oder anderweitig etwas zu dem versuchten Einbruch sagen kann: Die Polizei in Velbert nimmt sachdienliche Hinweise jederzeit entgegen unter der Telefonnummer 02051 946-6110.

