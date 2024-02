Einbrecher steigt in eine Velberter Gaststätte ein

Ein Unbekannter ist in eine Gaststätte an der Nordstraße eingebrochen.

Velbert. Ein Mann ist in eine Gaststätte eingebrochen. So wird der Täter beschreiben, das hat er gestohlen.

Ein Unbekannter ist am Dienstagmorgen, 13. Februar, in eine Gaststätte an der Nordstraße in Velbert eingebrochen. Ein Mann verschaffte sich gegen 6 Uhr durch die Eingangstür Zutritt zur Gaststätte. Der Täter hatte eine schlanke Statur. Er trug eine helle Jacke mit Kapuze, sowie eine helle Hose. Der Täter erbeutete Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert