Einbrecher in Wohnung auf der Velberter Paracelsusstraße

Unbekannte sind in eine Wohnung in der Paracelsusstraße eingedrungen.

Velbert Unbekannte Täter sind in eine Wohnung in Losenburg eingedrungen. So hoch schätzt die Polizei den dort entstandenen Schaden

Unbekannte sind am Mittwoch, 13. Dezember, auf der Paracelsusstraße in Velbert-Losenburg in eine Wohnung eingebrochen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen drangen zwei bisher unbekannte Täter gegen 11.15 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in die Wohnräume der Geschädigten ein.

Ob die Täter Wertgegenstände entwendeten, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Männer flohen unerkannt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro. Der Beuteschaden kann derzeit nicht näher verifiziert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen

