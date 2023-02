Einbrecher in Velbert – Laden und Wohnungen betroffen

Velbert. Insgesamt drei Einbrüche hat die Polizei Velbert zwischen Freitag und Sonntag aufgenommen. Betroffen waren zwei Wohnungen und ein Handyladen.

Am Freitag, 10. Februar, sind unbekannte Täter zwischen 10.30 und 13.30 Uhr in eine Wohnung an der Von-Humboldt-Straße in Velbert-Birth eingebrochen. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen, Angaben zur Tatbeute konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht getätigt werden.

Wohnungstür an der Bergischen Straße aufgebrochen

Zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend kam es zu einem weiteren Einbruch – in diesem Fall an der Bergischen Straße in Velbert-Mitte, wo eine Wohnungstür aufgebrochen wurde. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden ist aktuell noch unklar.

Täter schlagen Scheibe von Handyladen in Velbert ein

In der Nacht zu Samstag, 11. Februar, drangen Einbrecher gegen 4.10 Uhr durch eine eingeschlagene Scheibe in die Geschäftsräume eines Telekommunikationsgeschäft an der Friedrichstraße in Velbert ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen nach Zeugenangaben anschließend mit einem vor dem Geschäft abgestellten weißen Kia ProCeed in Richtung Kurze Straße. Die Polizei schätzt allein den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

