Einbrecher in Velbert erbeuten Schmuck und Bargeld

Velbert. Gleich zweimal haben unbekannte Einbrecher am Wochenende in Velbert zugeschlagen. Wo die Täter ihre Beute gemacht haben.

Zwei Einbrüche beschäftigen derzeit die Velberter Polizei. Am Samstagnachmittag, 16. September, sind Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Buschberg eingestiegen. Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen in der Zeit von 16.20 Uhr bis 18.30 Uhr gewaltsam durch die Wohnungstür in die Räume im ersten Obergeschoss ein. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld, flohen mutmaßlich über den Balkon und entkamen unerkannt. Der Sachschaden, der durch den Einbruch entstand, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Einbruch auch auf der Velberter Friedrichstraße

Am Wochenende, in der Zeit von Samstagabend, 16. September, bis Sonntagvormittag, 17.September, brachen Unbekannte in ein Sonnenstudio in der Friedrichstraße ein. Der oder die unbekannten Einbrecher stahlen eine Geldkassette mit Münzgeld und flohen unerkannt. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, entgegen.

