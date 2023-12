Einbrecher dringen in Velberter Wohnung und Ladenlokal ein

Unbekannte Einbrecher haben am Wochenende ihr Unwesen in Velbert getrieben.

Gleich zwei Einbrüche sind der Velberter Polizei gemeldet worden. Im Zeitraum von Samstag, 16. Dezember, bis Dienstag, 19. Dezember, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Stinder 16“ in Velbert ein. Augenscheinlich durch ein eingeschlagenes Fenster verschaffte sie sich Zugang zu dem Haus. Alle Wohnräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Ladenlokal in der Velberter Innenstadt betroffen

Im Zeitraum von Sonntag, 17. Dezember, bis Dienstag, 19. Dezember, kam es in einem Friseurgeschäft an Corbygasse in Velbert zu einem Einbruch. Die Unbekannte drangen durch eine aufgehebelte Eingangstür in das Ladenlokal ein. Alle Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurden elektronische Geräte sowie Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

