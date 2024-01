Gleich in zwei Friseursalons in der Velberter Innenstadt drangen unbekannt Einbrecher ein,

Kriminalität Einbrecher dringen in Friseursalons in Velberter City ein

Velbert. Auf gleich zwei Friseursalons haben es Einbrecher in der Velberter Innenstadt abgesehen. Dies ließen sie aus den Ladenlokalen mitgehen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag Friseursalons in der Velberter Innenstadt heimgesucht. Zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch, 3. Januar, und 8.45 Uhr am Donnerstag, 4. Januar, drangen sie in einen Friseursalon an der Friedrichstraße ein.

Die Täter gelangten unter Gewaltanwendung in die Räume und stahlen Bargeld sowie einen Autoschlüssel.

Polizei in Velbert nimmt Hinweise entgegen

Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag wurde in einen weiteren Friseursalon an der Mittelstraße gewaltsam eingebrochen. Als Tatbeute nahmen die Unbekannten eine Friseurschere sowie Bargeld mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

