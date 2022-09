Einbrecher aus der Velberter Jugendherberge verjagt

Ein Unbekannte ist in die Jugendherberge am Buschberg eingedrungen.

Velbert. Ein unbekannter Einbrecher ist in die Jugendherberge eingedrungen. Dort entdeckten ihn Zeugen und der Mann suchte schnell das Weite.

Ein bisher unbekannter Täter ist in der Nacht zu Freitag, 16. September, in die Jugendherberge Am Buschberg in Velbert eingebrochen. Gegen 2.15 Uhr entdeckten Zeugen den maskierten Einbrecher im Bereich der Rezeption. Der Mann flüchtete sofort durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Die Zeugen alarmierten die Polizei, die den Flüchtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr aufspüren konnte.

Täter war schwarz gekleidet

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die Spurensuche und -sicherung sowie die weitere Sachbearbeitung. Der Einbrecher kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, schlank, schwarz gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, entgegen.

