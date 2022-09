Foto: Polizei ME

Ein Rettungswagen musste nach dem Unfall auf der Schwanenstraße einen 28-Jährigen in ein Krankenhaus bringen.

Straßenverkehr Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Unfall in Velbert

Velbert. Bei einer Kollision auf der Schwanenstraße ist ein Autofahrer verletzt worden. Beide Autos waren so beschädigt, dass die abgeschleppt wurden.

Bei einem Verkehrsunfall in Velbert-Mitte ist am Mittwochabend (28. September) ein 28-jähriger Velberter leicht verletzt worden- zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 19.50 Uhr fuhr ein 28-jähriger Velberter mit seinem Hyundai über die Schwanenstraße in Richtung Oststraße. Als er die Kreuzung mit der Sternbergstraße passieren wollte, missachtete er nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen einen vorfahrtberechtigten 27-jährigen Velberter, der mit seinem Toyota dort in Richtung Thomasstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Toyota noch gegen ein Baugerüst an einem Haus gestoßen wurde, ehe der Wagen gegen einen Baum prallte.

Der Toyota wurde erst in ein Baugerüst gestoßen und prallte dann gegen einen Baum. Foto: Polizei ME

Velberter konnte das Krankenhaus wieder verlassen

Dabei wurde der 28-jährige Velberter leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren, das er jedoch noch am gleichen Abend wieder verlassen durfte.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und sie waren zudem auch nicht mehr fahrbereit, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Auch an dem Baugerüst war ein erheblicher Schaden entstanden. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf eine Summe von über 20.000 Euro. Die Kreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme von der Polizei gesperrt werden.

Der Hyundai wurde bei dem Unfall ganz erheblich beschädigt. Foto: Polizei ME

