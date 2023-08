„Ein kritisches Publikum“: Mellow verzaubert Velbert dennoch

Zauberer Mellow bindet die Zuschauer im Alldiekunsthaus in Velbert-Langenberg immer wieder in seine Show ein.

Velbert-Langenberg. Gelungener Auftritt im Alldiekunsthaus in Langenberg: Mellow macht Zauberei modern und überzeugt Zuschauer mit „supercoolen Tricks“.

Die Stimmung knistert vor Anspannung, das Alldiekunsthaus in Velbert-Langenberg ist wieder einmal voll besetzt mit gemischtem Publikum und einigen Kindern. Fantastisch soll es werden – und magisch, so die Ankündigung. Illusionist, Magier und Zauberkünstler Mellow möchte allen einen zauberhaften Abend bescheren.

Lässig in Jeans, Kapuzenpulli mit schwarzer Bomberjacke darüber betritt der Magier die Bühne. Er werde den Verstand wegpusten, leitet er ein. Denn 100 Zauberwürfel hätten sich angesammelt. Der Deutsche Meister der Zauberkunst lässt einige von den Zuschauern verdrehen. „Ich habe eine Lösung gefunden, wie man so einen Zauberwürfel in Sekundenbruchteilen lösen kann“, erklärt er.

Magier Mellow will auch den Kritiker in Velbert-Langenberg überzeugen

Dabei zückt Mellow einen komplett schwarzen Würfel aus einer roten Tüte. Abkleben und in der richtigen Reihenfolge draufkleben – das sei die magische Methode. Es fehle nur ein richtig guter Zauberspruch. Die kleine Lucie aus dem Publikum hat einen parat: „Abrakadabra Hokuspokus.“ – „Was für ein neuer Spruch“, witzelt der weißblonde 30-Jährige mit abstehenden Haaren.

Magier Mellow setzt auf eine moderne Show mit Licht-, Sound- und Videoeffekten. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Er schüttelt die rote Tüte und blickt hinein. Alle Sticker seien an der richtigen Stelle beteuert er. Publikumslacher. „Wir müssen einen drauf setzen, ihr seid ein kritisches Publikum,“ erkennt Mellow scharfsinnig. „Versuchen wir fein säuberlich wieder runterzuzaubern.“ Tatsächlich zieht er einen farbigen Würfel aus der Tüte hervor, die er als Beweis dem „Kritiker“ im Publikum, wie er einen Mann betitelt, leer übergibt.

43 Trillionen verschiedene Kombinationen am Zauberwürfel

Weitere Würfelwunder folgen, „es gibt 43 Trillionen verschiedene Kombinationen“, so der Künstler. Der Magier zieht eine rollende Wand mit Zauberwürfeln auf die Bühne. Es gäbe einige Lücken. Die fehlenden Würfel werden hineingesteckt, die Wand gedreht und ein perfekter Smiley lächelt ins Publikum.

Weiter filmt eine „Kisscam“ Paare, die sich dann küssen. Der Magier ergattert einen Ehering. Fasziniert bestaunen die Zuschauer diesen, als er plötzlich in einer von vielen kleinen fest verschweißten Goldbären-Tüten zu finden ist, die wiederum von einer großen Tüte fest umschlossen sind. „Wenn du in den anderen Tüten noch Ringe findest, sag mir Bescheid“, witzelt er. Denn die seien dann noch von letzter Woche.

Wie funktioniert das denn? „Eine Mischung aus Wissenschaft und Fantasie“

Die Zuschauer können Zauberer Mellow in Velbert-Langenberg auch aus den hinteren Reihen genau auf die Finger schauen. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Er werde immer wieder gefragt: „Wie funktioniert das denn?“ Es sei eine Mischung aus Wissenschaft und Fantasie. Backstage sähe es übrigens aus wie bei Harry Potter mit magischer Candybar. Mellow verwandelt vor dem staunenden Publikum Salzstange und Mikado hin und her, mit und ohne Schokolade – dann das Bild des Kindes auf einer Kinderschokolade in ein anderes Kind. Rhythmische Popmusik im Hintergrund. Dann kommen Karten von Superhelden ins Spiel. So hat sein Lolli im Mund plötzlich spitze Öhrchen wie Batman.

Was ist echt, was ist Illusion? Wenn visuelles Entertainment und kreative Zauberkunst miteinander verschmelzen, spielt das keine Rolle mehr. Neuartige holographische Video- und Projektionseffekte treffen auf handgemachte Magie und interaktive Illusionen, in denen die Zuschauer ihre Wahrnehmung selbst austricksen.

Mit zwei Lichtstäben macht Mellow in Velbert eine spektakuläre Lichtershow

Das Publikum im Alldiekunsthaus in Langenberg hat sichtlich Spaß an den verblüffenden Tricks von Mellow. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Einfaches Papier verwandelt Mellow in endlos viele Geldscheine, erweckt Polaroid-Fotos zum Leben und bringt nur mit dem Klang einer Ukulele hartes Metall zum Schmelzen. Mit zwei einfachen Lichtstäben kreiert der Magier eine spektakuläre Lichtershow aus verschiedenen Mustern und Farben. Eine Hommage an seine Eltern folgt, denn die guten und schlechten Eigenschaften hätten ihn zum dem gemacht, der er heute sei: ein Zauberer. Mit dem Publikum auf Augenhöhe verblüfft er weiter mit genialen Zaubertricks und schwebt am Ende in einer Seifenblase davon.

„Mir hat es sehr gut gefallen, es war eine Mega-Stimmung. Supercoole Zaubertricks. Ich glaube, Langenberg hat sich gefreut,“ so die Jurastudentin Samra aus Velbert.

>>> Wie Mellow zum Zauberer wurde

Mellow, der seinen richtigen Namen nicht preisgeben will, kommt gebürtig aus Unna und studierte Film und Sound. Er zaubert seit acht Jahren hauptberuflich.

Der Zauberer macht auch viel für andere Künstler, wie Grafikdesign und Video. Er liebt Film und Serien. Schon als Kind besaß er einen Zauberkasten. Im Studium zauberte er als Nebenjob. „Ich wollte nicht kellnern gehen oder so.“

Dahinter steht heute ein ganzes Team. Deutschlandweit sind sie unterwegs. Gerade noch auf Sylt fahren sie bald nach München. Österreich steht nächstes Jahr an.

